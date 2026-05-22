Jonatan Viale contó lo que "no se le perdona" a Javier Milei en medio de la crisis: "Debe terminar..."

Jonatan Viale habló sobre lo que "no se le perdona" a Milei.

El gobierno de Javier Milei está inmerso en cada vez más escándalos, algo que le generó una notable crisis política: el espacio de La Libertad Avanza se resquebraja cada vez más y los frentes son más palpables que nunca. A esto se llegó no solo con internas sobre la manera idónea de llevar los rumbos del país, sino también por lo ocurrido con Manuel Adorni; el caso de "Periodista Rufus" que enfrenta a Martín Menem con Luis Caputo y los audios filtrados del Presidente con una confidente, que intercala contenido fogoso e información sensible que compromete a la seguridad nacional.

Todo esto está siendo materia de análisis por parte de los diferentes medios de comunicación, así como también por sus periodistas. Tal es el caso de Jonatan Viale, quien dio su opinión sobre lo que está atravesando el oficialismo en su más reciente programa en Radio Rivadavia.

El Gobierno de Javier Milei suma cada vez más escándalos.

¿Qué dijo Jonatan Viale sobre Javier Milei?

Con relación a los audios, le lanzó una indirecta al Presidente para luego eximirlo: "La vida privada puede ser más o menos patética, bastante patética, pero es privada y yo ahí no me voy a meter. Cada uno hace lo que quiere con su vida privada". Una vez hecho esta distinción, aseveró que "el problema acá es la vida pública".

"A mí lo que me interesa es el liderazgo presidencial, porque Argentina es un país híper presidencialista. Al presidente de este país se le perdona que sea malo, corrupto, mentiroso, loco, mesiánico, pero nunca que sea débil", sostuvo con contundencia ante el micrófono, insistiendo que "al presidente de la Argentina se le perdonan muchas cosas, nunca que sea un boludo, ,unca que sea débil". "Justamente por esto el Presidente debe terminar con esta interna fratricida", concluyó.