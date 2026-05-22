Validar identidad en Mi PAMI: el paso obligatorio para no perder los servicios en junio

Necesitás un correo activo, un celular actualizado y una contraseña segura.

El PAMI reforzó los controles de seguridad en su aplicación y confirmó que durante junio de 2026 los afiliados tendrán que validar su identidad para seguir usando los servicios digitales. Te contamos qué tenés que hacer, qué datos necesitás actualizar y qué pasa si no completás el trámite a tiempo.

Por qué PAMI endureció los controles en Mi PAMI

La obra social de jubilados y pensionados avanzó durante mayo con un nuevo esquema de seguridad destinado a proteger las cuentas digitales de sus afiliados. La medida busca reducir los fraudes virtuales, los accesos no autorizados y las estafas que utilizan el nombre de PAMI para obtener datos personales sin que el titular se entere.

En este contexto, el organismo confirmó que durante junio de 2026 todos los afiliados tendrán que validar correctamente su identidad dentro de la plataforma Mi PAMI. Quienes no completen el procedimiento podrían encontrarse con restricciones temporales para operar de manera digital, algo que complica bastante la vida si ya te acostumbraste a resolver todo desde el celular.

Qué datos tenés que tener actualizados

El requisito principal es bastante concreto: mantener actualizados y verificados los datos personales asociados a la cuenta. Según informó la obra social, los afiliados deberán contar con una cuenta activa, validar el correo electrónico, registrar un número de celular actualizado y confirmar que la información personal coincida correctamente con los datos oficiales.

Además, será necesario generar una contraseña segura para reforzar la protección de las cuentas personales y evitar posibles accesos fraudulentos. Desde PAMI remarcaron que el objetivo no es complicarle la vida a nadie, sino mejorar la seguridad digital frente al crecimiento de intentos de robo de cuentas y mensajes falsos que circulan por WhatsApp, SMS y redes sociales.

Qué servicios digitales están en riesgo si no validás

El nuevo sistema impacta especialmente sobre las funciones digitales más utilizadas por jubilados y pensionados. Entre ellas aparecen las recetas electrónicas, las órdenes médicas, los turnos, la credencial digital, las consultas administrativas y las autorizaciones especiales.

Desde la obra social explicaron que quienes no completen la validación podrían sufrir bloqueos preventivos, dificultades para recuperar la cuenta o restricciones temporales para realizar trámites online. Ahora bien, PAMI aclaró que la medida no implica la pérdida de cobertura médica ni la suspensión de prestaciones.

Cómo hacer la validación paso a paso

Mi PAMI es la plataforma digital oficial de la obra social, diseñada para que los afiliados puedan realizar distintos trámites sin necesidad de ir presencialmente a una agencia. A través del sistema se puede acceder a la cartilla médica, consultar recetas electrónicas, descargar la credencial digital, gestionar órdenes médicas y solicitar turnos.

La medida no suspende la cobertura médica ni las prestaciones del organismo.

Para validar tu identidad, ingresá a la app o a la web oficial con tu CUIL y contraseña. El sistema te va a pedir que verifiques que tu correo electrónico y tu número de celular estén activos y actualizados. Si algún dato no coincide con los registros oficiales, vas a tener que corregirlo. Una vez que todo esté en orden, generá una contraseña segura que combine mayúsculas, minúsculas, números y caracteres especiales.

Las estafas más comunes que usan el nombre de PAMI

PAMI recordó que nunca solicita claves bancarias ni contraseñas completas por teléfono o redes sociales. También recomendó no compartir códigos de verificación con nadie y evitar ingresar datos personales desde enlaces enviados por mensajes o WhatsApp. Los delincuentes suelen hacerse pasar por la obra social para robar información.

Si recibís un mensaje que te pide que actualices tus datos con un link, que te ofrece un beneficio especial a cambio de información o que te amenaza con darte de baja si no respondés, borralo de inmediato. Los canales oficiales son la app Mi PAMI y la web pami.org.ar. Cualquier otra vía es sospechosa y conviene desconfiar de entrada.