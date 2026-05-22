Gabriel García Márquez, escritor: "La vida no es la que uno vivió, sino la que uno recuerda y cómo la recuerda para contarla"

"La vida no es la que uno vivió, sino la que uno recuerda y cómo la recuerda para contarla". Gabriel García Márquez escribió la icónica frase para abrir su autobiografía Vivir para contarla (2002). Se trata de un libro que reúne sus memorias y que, justamente, el escritor colombiano comenzó con la idea de que la vida cobra sentido al narrarla.

La frase se puede pensar como un vistazo a sus ideas sobre su vida personal, su trabajo y escritura, ya que García Márquez pasó gran parte de su vida convirtiendo anécdotas familiares, paisajes costeños y tragedias históricas en ficción. Y es que, al contar su historia, el escritor no buscó ofrecer una cronología exacta de su vida, sino una interpretación emocional y nostálgica de su pasado.

Una frase que se comparte más de 20 años sigue

En una época dominada por la inmediatez digital, las redes sociales y la cultura del registro constante, la frase de García Márquez se mantiene más vigente que nunca. Es clave pensar que todos registran su vida en tiempo real y la comparten una vez editada.

La frase pertenece al icónico libro "Vivir para contarla", publicado en 2002 con sus memorias

Las historias que se comparten y que los usuarios cuentan de sí mismos no dejan de ser una versión de los hechos y la realidad. Si bien han pasado décadas, García Márquez hacía hincapié en la distancia que otorga el tiempo a lo que se vive y cómo las experiencias toman otro significado cuando quedan en el pasado. El escritor advertía que la memoria no es un archivo neutral, sino una interpretación de aquello que recordamos que pasó. Por eso, cómo elegimos recordar el pasado revela quiénes somos.

Quién fue Gabriel García Márquez: uno de los escritores latinoamericanos más recordados

Gabriel José García Márquez nació el 6 de marzo de 1927 en Aracataca, un pueblo del Caribe colombiano. Criado por sus abuelos maternos, el coronel Nicolás Márquez y la supersticiosa Tranquilina Iguarán, estudió derecho en Bogotá y Cartagena, pero abandonó la carrera para dedicarse al periodismo, disciplina que nunca soltó del todo y que marcó para siempre su prosa: clara, urgente, concreta.

Gabriel García Marquez fue uno de los escritores más destacados de Latinoamérica

Su consagración llegó en 1967 con Cien años de soledad, novela que fundó el término "realismo mágico" en el imaginario mundial y que vendió más de cincuenta millones de ejemplares. En 1982 recibió el Premio Nobel de Literatura. Escribió también El amor en los tiempos del cólera, El coronel no tiene quien le escriba y una vasta obra periodística reunida en Notas de prensa. Finalmente, García Marquez murió en Ciudad de México el 17 de abril de 2014.