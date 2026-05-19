Aristóteles, filósofo: "La única forma de Estado estable es aquella en que todos los ciudadanos son iguales ante la ley"

“La única forma de Estado estable es aquella en que todos los ciudadanos son iguales ante la ley”. Aunque esta frase no aparece de manera textual en los escritos originales de Aristóteles, resume una de las ideas centrales desarrolladas por el filósofo en La Política, especialmente en los Libros III y IV.

Detrás de esa definición se encuentra una de las reflexiones más influyentes de la filosofía política occidental: la estabilidad de un país no depende solamente de la fuerza o de la riqueza, sino de la percepción de justicia entre quienes lo integran. Para Aristóteles, cuando las leyes dejan de ser iguales para todos, las sociedades inevitablemente entran en crisis.

Aristóteles vivió en el siglo IV antes de Cristo, en una Grecia atravesada por conflictos permanentes entre sectores sociales y disputas por el poder. Las polis —las ciudades-estado griegas— sufrían cambios constantes de gobierno: oligarquías derrocadas por democracias, democracias desplazadas por tiranos y ciclos de violencia política que parecían no terminar nunca.

Ese contexto llevó al filósofo a preguntarse qué hacía que algunos gobiernos duraran y otros colapsaran rápidamente. Tras estudiar más de 150 constituciones de distintas ciudades, Aristóteles llegó a una conclusión: el principal motor de las revoluciones no era la maldad humana, sino la desigualdad extrema y el sentimiento de injusticia.

La desigualdad como origen de las crisis

En La Política, Aristóteles analiza cómo cada sector social interpretaba la igualdad según su propia conveniencia. Por un lado, los sectores populares sostenían que, si todos los hombres eran libres, debían tener los mismos derechos en todos los aspectos. Por el otro, las élites económicas consideraban que su riqueza justificaba una mayor cuota de poder político.

La mirada de Aristóteles desmitifica las lecturas idílicas del orden social.

El problema aparecía cuando uno de esos grupos gobernaba exclusivamente para sí mismo y excluía al resto. Según Aristóteles, allí nacía el resentimiento social que terminaba desencadenando conflictos y rebeliones. De hecho, el filósofo llegó a afirmar que “la desigualdad es siempre la causa de las revoluciones”.

Cuando las personas sienten que las leyes protegen más a unos que a otros, o que las reglas fueron diseñadas para favorecer solamente a una minoría, pierden confianza en el sistema político y dejan de reconocer legitimidad en las instituciones.

La ley como límite al poder

Frente a ese escenario, Aristóteles propuso una idea novedosa para su época: el verdadero poder debía estar en la ley y no en los gobernantes. Para el filósofo, las personas podían actuar movidas por intereses, ambiciones o venganzas. La ley, en cambio, tenía la capacidad de funcionar como una regla general y racional, capaz de contener los excesos del poder.

Aristóteles definía a la ley como una “razón libre de pasión”. En ese sentido, la igualdad ante la ley —lo que siglos después sería conocido como isonomía— funcionaba como un acuerdo básico de convivencia. Si ricos y pobres quedaban sometidos a las mismas normas y recibían el mismo trato jurídico, disminuían las posibilidades de conflictos internos.

Más de dos mil años después, las reflexiones de Aristóteles continúan siendo referencia obligada en debates sobre democracia, justicia y estabilidad institucional. Su planteo no buscaba eliminar las diferencias económicas o sociales entre las personas, sino evitar que esas diferencias se transformaran en privilegios legales o políticos.

Para Aristóteles, un Estado estable no era aquel donde todos fueran iguales en riqueza o poder, sino aquel donde todos aceptaran vivir bajo las mismas reglas. Porque cuando la ley deja de ser común, advertía el filósofo, también empieza a resquebrajarse la convivencia social.