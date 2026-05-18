¿Cuánto cuesta el boleto de colectivo en el AMBA desde este lunes 18 de mayo?

El Ministerio de Economía, a través de la Secretaría de Transporte, activó este lunes 18 de mayo el primer tramo de aumento del 2% en las tarifas de colectivos de jurisdicción nacional que operan en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA).

La suba, que continuará en junio y julio, se acoplará a la actualización de hasta el 18% vigente desde hoy en los boletos de los trenes metropolitanos. “La medida se implementará de manera gradual y escalonada, mediante un esquema de tres etapas mensuales consecutivas para los colectivos y de cinco etapas mensuales consecutivas para el sistema ferroviario”, anticiparon desde el área comandada por Mariano Plencovich.

Previo al aumento, el Gobierno nacional confirmó el mantenimiento de la Tarifa Social Federal, con un descuento del 55% para grupos vulnerables, y del beneficio otorgado mediante el sistema Red SUBE, que prevé rebajas por combinación de transporte.

¿Cuáles son las líneas de colectivo de jurisdicción nacional?

Un total de 103 líneas de colectivos que operan en el AMBA se encuentran bajo jurisdicción nacional y desde este lunes incrementaron el valor de sus boletos. La nómina está integrada por las líneas 1, 2, 8, 9, 10, 15, 17, 19, 20, 21, 22, 24, 28, 29, 31, 32, 33, 37, 41, 45, 46, 49, 51, 53, 55, 56, 57, 59, 60, 63, 67, 70, 71, 74, 75, 78, 79, 80, 85, 86, 87, 88, 91, 92, 93, 95, 96, 97, 98, 100, 101, 103, 105, 110, 111, 113, 114, 117, 119, 123, 124, 126, 127, 128, 129, 130, 133, 134, 135, 136, 140, 143, 145, 146, 148, 150, 152, 153, 154, 158, 159, 160, 161, 163, 164, 166, 168, 169, 172, 174, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 184, 185, 188, 193, 194 y 195.

¿Cuánto cuesta el boleto de colectivo desde hoy, lunes 18 de mayo?

Desde este lunes 18 de mayo, el boleto mínimo de colectivo de jurisdicción nacional pasó de $700 a $714 para los usuarios con SUBE registrada, a $321,30 para quienes acceden a la Tarifa Social y a $1428 para quienes viajen con una SUBE sin registrar.