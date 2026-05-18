Una actriz apuntó duramente contra el gobierno de La Libertad Avanza al aire por A24.

Durante el jueves de la semana pasada, el presidente Javier Milei estuvo presente durante dos horas y media en el streaming Carajo, con Daniel Parisini, conocido como el Gordo Dan, y otras dos horas y media en Neura. En este marco, Milei expuso una charla acerca de su interpretación de la caída de la natalidad como un efecto de la sanción de la Ley de Interrupción del Embarazo en Argentina.

Asimismo, el presidente apuntó contra la periodista Débora Plager y la acusó de “cómplice de genocidio”, “asesina” y “sorete” por haber defendido la Ley de Despenalización del Aborto cuando se aprobó por el Congreso Nacional el 30 de diciembre de 2020. Además, la responsabilizó por la caída de la natalidad y los problemas de financiación del sistema jubilatorio argentino.

En este contexto, durante un programa de A24, el periodista Luis Novaresio afirmó: “Estadísticamente hubo una regularización cuando sancionó la Ley y después pasó a ser una media común y corriente como en cualquier país, incluso más baja”. Luego, la actriz Valentina Bassi, respondió ante este argumento y criticó duramente a Javier Milei por los dichos violentos hacía Débora Plager: “Todos los que gobiernan decidieron no tener hijos, o sea, justamente lo habla gente que es absolutamente legítima. Pero además, una vez que nace, no le importa la vida, porque no le importa si ese niño tiene una discapacidad, necesita las vacunas o necesita un trasplante. No le importa la vida del otro y asfixia a los que están luchando por su vida, porque ajusta por ahí”.

Continúa la campaña de odio de Javier Milei

Durante su jornada en los streaming, Javier Milei aseguró: “Ella y todos los pañuelitos verdes son cómplices de todos los muertos que hay por abortos. Cómplices de asesinato en el vientre de la madre. Son asesinos, entonces, por defender la ley del aborto. Yo me pregunto cuál es su formación en temas de biología y bioética para ir a exponer siendo solo una periodista”. Luego, expresó: “¿Tenemos idea de la desproporción mayúscula del ego de esa mujer hablando de algo que no tiene ni la más puta idea? Fue a hablar de algo de lo que no sabe”.

