Trump dice que pospone ataque contra Irán mientras continúan las negociaciones

Una mujer pasa junto a una valla publicitaria contra Estados Unidos que representa al presidente estadounidense Donald Trump y el estrecho de Ormuz, en Teherán

Por Steve Holland, Parisa Hafezi ​y Ariba Shahid

WASHINGTON/DUBÁI/KARACHI, 18 mayo (Reuters) - El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo el lunes que había pospuesto un ataque previsto contra Irán para permitir que se llevaran ‌a cabo negociaciones sobre un acuerdo ‌que pusiera fin a la guerra que lleva adelante junto con Israel, después de que Teherán enviara una nueva propuesta de paz a Washington.

Trump dijo que había dado instrucciones al ejército estadounidense de que "NO llevaremos a cabo el ataque programado contra Irán mañana, pero les he ordenado además que estén preparados para lanzar un ataque total y a gran escala contra Irán, en cualquier momento, en caso de que no se alcance un acuerdo aceptable".

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Trump, bajo ​presión para alcanzar un tratado ⁠que reabra el estrecho de Ormuz y limite las repercusiones económicas de la guerra ‌que inició en febrero, había expresado anteriormente su esperanza de que se ⁠estuviera cerca de un acuerdo para poner fin a ⁠la guerra, pero dicho pacto no se ha materializado.

En su publicación, dijo que los líderes de Qatar, Arabia Saudita y los Emiratos Árabes Unidos le habían pedido que aplazara el ataque, hasta ⁠entonces no revelado, porque "se alcanzará un acuerdo que será muy aceptable para los Estados ​Unidos de América, así como para todos los países de ‌Oriente Medio y más allá".

La publicación de Trump ‌se produjo después de que el portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores iraní, Esmaeil ⁠Baghaei, confirmara que las opiniones de Teherán se habían "transmitido a la parte estadounidense a través de Pakistán", aunque no dio más detalles.

Una fuente pakistaní confirmó que Islamabad, que ha transmitido mensajes entre las partes en la guerra de Oriente Medio desde que acogió la única ronda ​de conversaciones ‌de paz el mes pasado, había compartido la última propuesta con Washington. Sin embargo, la fuente sugirió que había sido difícil avanzar.

Las partes "no dejan de cambiar las reglas del juego", dijo la fuente pakistaní, y añadió: "No nos queda mucho tiempo".

PROPUESTA DESCRITA COMO SIMILAR A LA OFERTA ANTERIOR

La propuesta iraní, tal y como la ⁠describió una fuente iraní de alto rango, parecía similar en muchos aspectos a la oferta anterior del país, que Trump rechazó la semana pasada calificándola de "basura".

Se centraría en primer lugar en garantizar el fin de la guerra, reabrir el estrecho de Ormuz -una importante ruta de suministro de petróleo que Irán ha bloqueado de hecho- y levantar las sanciones marítimas. Los asuntos controvertidos en torno al programa nuclear de Irán y el enriquecimiento de uranio se aplazarían a rondas posteriores de negociaciones, según ‌la fuente.

Sin embargo, en lo que parece un ablandamiento de la postura de Washington, la fuente iraní de alto rango dijo que Estados Unidos había accedido a liberar una cuarta parte de los fondos iraníes congelados -que ascienden a decenas de miles de millones de dólares- depositados en bancos extranjeros. Irán quiere que se liberen todos los activos.

La fuente iraní también señaló que Washington había ‌mostrado mayor flexibilidad al aceptar que Irán continuara con algunas actividades nucleares pacíficas bajo la supervisión del Organismo Internacional de Energía Atómica.

Estados Unidos no ha confirmado que haya acordado nada en las negociaciones.

La agencia ‌de noticias iraní Tasnim ⁠citó por separado a una fuente no identificada que dijo que Estados Unidos había acordado suspender las sanciones petroleras contra Irán mientras las negociaciones ​estuvieran en curso.

Las autoridades iraníes no comentaron de inmediato la información de Tasnim, que un funcionario estadounidense, que prefirió mantener el anonimato, calificó de falsa.

Con información de Reuters