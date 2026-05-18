Crearon en Misiones una casa transportable que es furor por su diseño y sustentabilidad

La provincia de Misiones sumó un nuevo atractivo arquitectónico y turístico: la Reflex House, una tiny house de 25 metros cuadrados que combina diseño, confort, tecnología y sustentabilidad. El proyecto fue liderado por la arquitecta Clorinda Cárdenas, en conjunto con Bauen Aluminios & Vidrios y la inmobiliaria Solari (a cargo de Daniella Cortés).

La vivienda está construida sobre una estructura metálica revestida en vidrio laminado de seguridad con control solar, lo que le otorga transparencia, integración con el entorno y eficiencia energética. En su interior, el espacio de 25 m² está distribuido en dormitorio, cocina, baño completo (con revestimiento en porcelanato), mobiliario integrado y equipamiento de confort: aire acondicionado, termotanque, TV, alarma y domótica integral.

Uno de los detalles más innovadores es el Smart Glass en el baño: vidrios inteligentes que se vuelven opacos con solo presionar un botón, garantizando privacidad sin necesidad de cortinas. Todo el sistema de iluminación, climatización y cortinas puede controlarse de forma remota.

Transportable como una camioneta

La Reflex House pesa cinco toneladas, lo que la hace fácilmente transportable (similar al peso de una camioneta RAM). Eso permite instalarla en distintos puntos del país, desde la selva misionera hasta la costa patagónica. Su precio base es de USD 45.000, con posibilidad de financiación y personalización de materiales y acabados.

“Es una búsqueda que tengo hace muchos años, es algo personal. Misiones es mi lugar en el mundo. Hace mucho que vengo intentando promover otra arquitectura, aquella que te permite ocupar un espacio más pequeño, diferente, que te lleve a vivir una experiencia”, explicó la arquitecta Cárdenas.

Turismo sustentable y escenografía

La creadora del proyecto remarcó que el turismo debe ser “escenográfico” y que el turista paga para vivir una experiencia. “Noruega es Bariloche y Misiones es Tailandia. No nos falta nada, lo que sí falta es animarse y empujar. Yo no quiero vender arquitectura estándar, quiero vender arquitectura boutique, un producto a la carta. La arquitectura es infinita, el diseño no tiene límites”, afirmó.

La inmobiliaria Solari, por su parte, presentó una modalidad de comercialización innovadora: la unidad se ofrece lista para habitar, totalmente equipada y decorada. “Es como tener oro en polvo en la provincia: vivir la naturaleza desde el interior, con todo el confort y la tecnología a disposición”, destacó Daniella Cortés.

Impacto local y proyección nacional

El proyecto posiciona a Misiones en la vanguardia de la arquitectura sustentable y abre oportunidades para el desarrollo de complejos de glamping, hoteles boutique y experiencias turísticas inmersivas. Además, su producción local moviliza a más de 13 proveedores de la provincia, generando un encadenamiento productivo en los sectores del vidrio, la madera y la domótica.

La Reflex House también puede escalar a otros mercados: oficinas móviles para empresas, locales comerciales o desarrollos residenciales alternativos en distintas provincias. “El límite está en la creatividad y en el diálogo con el cliente”, sintetizó Cárdenas.