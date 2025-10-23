El sitio ideal para dormir bajo el cielo estrellado en el corazón de la Patagonia

El complejo cuenta con suites circulares con sommier extragrande, ventanales panorámicos, ducha escocesa y tecnología integrada.

Ubicados en la localidad de Trevelin, Chubut, los Domos Nawal se erigen como una de las nuevas alternativas para vivir una experiencia de turismo natural en latitudes patagónicas.

Nacidos en 2020 como un emprendimiento ideado por Natalia De Cesare y Walter Pascaretta, pareja oriunda de la bonaerense Avellaneda, quienes se inspiraron en los que habían conocido en un viaje a Jordania y Egipto, hoy el complejo cuenta con suites circulares con sommier extragrande, ventanales panorámicos, ducha escocesa y tecnología integrada.

“Cuando llegamos esto era un monte de espinas, lleno de mosqueta. La primera batalla fue limpiarlo. Lo hicimos con machete y con ayuda de la gente del pueblo”, recordó Leandro Hernández, hijo de Natalia y quien oficia de encargado de Nawal, en diálogo con ADN Sur.

Afuera, se agrega una piscina climatizada, jacuzzi y un parque donde las estaciones se exhiben con magnificencia: los rojos del otoño, los verdes infinitos de primavera, la nieve que enmarca los álamos.

El proyecto se levantó a pulso familiar, pero también con una red que sorprendió a los recién llegados: vecinos que aconsejaron, recomendaron trámites, acercaron manos, tendieron puentes. “Pensábamos que por venir de Buenos Aires iba a ser difícil que nos reciban, pero fue todo lo contrario. Acá todos colaboran, todos te abren la puerta”, agregó Leandro.

¿Qué incluye la estancia en los Domos Nawal?

La estadía en los Domos Nawal incluye alojamiento de lujo con vistas panorámicas, desayuno diario, acceso a todas las instalaciones del glamping, y servicio de limpieza diario.

Además, la posibilidad de acceder a una variedad de actividades, incluyendo senderismo, paseos en bote, pesca, observación de aves y visitas guiadas a puntos turísticos cercanos como el Parque Nacional Los Alerces y la Reserva Natural Nant y Fall.

Domos Nawal regularmente cuenta con paquetes especiales y promociones, por lo que se recomienda revisar la página web o entablar contactar directamente para conocer las ofertas vigentes.

¿Cómo llegar a los Domos Nawal de Chubut?

Los Domos Nawal se emplazan en Subida de Miguens km 1, Trevelin, Chubut.

Para reservas y consultas: