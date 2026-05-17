Abrigos para perros: qué aconsejan los veterinarios para los días de frío

Con el descenso de temperatura cada vez más notorio, muchas personas tienden a abrigar a sus perros para evitar que la pasen mal con el frío. Sin embargo, un grupo de veterinarios fue consultado al respecto y advirtieron que, aunque puede ser un gran gesto de cuidado hacia el animal, no todos los animales lo requieren.

A diferencia de lo que muchos creen, la raza no es lo que más influye, sino que los factores determinantes suelen ser el tamaño, la edad y sobre todo el estado de salud del animal. Precisamente, según explica la red de hospitales veterinarios VCA Hospitals, con sede en Estados Unidos, los perros más pequeños, de pelaje corto, cachorros y ejemplares mayores son los más vulnerables al frío, sobre todo cuando la temperatura es menor a los 7°C.

Además, en imprescindible entender que los perros de pelaje corto o con menos porcentaje de grasa corporal tienen más dificultades para conservar el calor corporal. De este modo, no hay respuestas concretas, sino que simplemente basta con estar atento a cada animal y suplir sus necesidades.

Perros con frío: señales de alerta que deberías considerar

Los expertos recomiendan estar atento a las sensaciones propias y replicarlas hacia el animal. Por ejemplo, si antes de salir a caminar la persona siente frío, es probable que el animal también lo sienta.

En casos extremos de frío, los animales pueden manifestar temblores, quejidos y una negativa a moverse. En esos casos, la recomendación vestirlos con un abrigo, ya que puede servir para evitar malestares. Además, la presencia de enfermedades crónicas, como la artritis, afecciones cardíacas o diabetes, incrementa la sensibilidad al frío, por lo que la recomendación general es recurrir a prendas de abrigo diseñadas para protegerlos.

Abrigos para perros: qué aconsejan los veterinarios para los días de frío.

Sin embargo, también hay que estar atento al rechazo del animal por el abrigo. Si se le pone uno y el animal empieza a jadear más de lo normal, se muestra molesto o incluso intenta quitarse el abrigo, lo más probable es que se sienta sofocado.