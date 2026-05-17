En medio del ajuste del gobierno de Javier Milei sobre las Fuerzas Armadas, el jefe de la Armada Argentina, el almirante Juan Carlos Romay, publicó una extensa columna en Infobae con fuertes advertencias sobre la falta de inversión en defensa, la pérdida de capacidades estratégicas y la necesidad de "voluntad política" para sostener la soberanía marítima. Sus definiciones llegan días después de que trascendieran recortes en partidas destinadas a alimentos y servicios básicos para las fuerzas.

Con motivo del Día de la Armada, Romay difundió una columna en Infobae en la que trazó un diagnóstico alarmante sobre la situación naval argentina y dejó varias definiciones que pueden leerse como un cuestionamiento al ajuste aplicado por el Gobierno nacional sobre el área de Defensa.

Sin mencionar directamente al gobierno de Javier Milei, el jefe militar insistió en la necesidad de contar con "inversión previsible y sostenida", advirtió sobre los riesgos de la "discontinuidad presupuestaria" y aseguró que "sin estrategia, sin inversión y sin conciencia ciudadana, esa riqueza se pierde". Las declaraciones se producen luego de que trascendiera el impacto de los recortes presupuestarios sobre las Fuerzas Armadas. Recientemente, el Gobierno redujo fondos destinados a alimentos y servicios básicos, una situación que generó preocupación dentro de distintas áreas militares.

Uno de los pasajes más sensibles del texto publicado por Romay apunta directamente a la necesidad de financiamiento estatal para sostener capacidades operativas. "Las Armadas son muy sensibles a la discontinuidad presupuestaria", sostuvo el jefe naval. Y agregó: "Un buque sin mantenimiento pierde disponibilidad. Un sistema de armas sin actualización queda obsoleto. Un stock crítico sin reposición deja a la Fuerza sin respuesta".

En otro tramo, remarcó que “la preparación para escenarios complejos exige estabilidad y planificación de largo plazo”, una definición que toma relevancia en el contexto de recortes impulsados por el Ejecutivo. Romay también planteó que "la política naval" no puede depender "de vaivenes partidarios ni de urgencias fiscales de corto plazo", en una frase que fue interpretada como una crítica indirecta a la lógica de ajuste fiscal que sostiene el Gobierno.

La advertencia sobre soberanía y control marítimo

A lo largo de su columna, el almirante insistió en la necesidad de reforzar la presencia argentina en el Atlántico Sur y alertó sobre la pérdida de capacidades para controlar espacios estratégicos. "Hoy debemos pasar de la vigilancia al conocimiento del entorno marítimo", señaló. Pero aclaró que "ninguna arquitectura de información reemplaza una premisa básica: el mar se controla estando en el mar". También, sostuvo que "no es posible vigilar ni controlar los espacios jurisdiccionales marítimos sin la presencia activa de la Armada Argentina" y alertó que la ausencia de monitoreo permanente constituye “una vulnerabilidad seria para la soberanía y el desarrollo”.

Romay vinculó además el deterioro de capacidades con el escenario internacional actual y mencionó conflictos como los del Golfo Pérsico y el Mar Rojo para advertir sobre la importancia geopolítica de las rutas marítimas y la seguridad energética. Otro de los conceptos centrales del texto fue el reclamo de una política de Estado sostenida para Defensa. "La seguridad marítima es un bien público que demanda políticas de Estado sostenidas", escribió el jefe naval.

Sobre el final de la publicación, fue todavía más explícito al enumerar las condiciones necesarias para sostener una estrategia marítima: “medios, aptitudes, autoridad, marco legal y voluntad política”. "Si alguna falla, el sistema pierde coherencia", afirmó. También reclamó "acciones de gobierno perdurables para el sostenimiento de un poder naval con las capacidades adecuadas para proveer a la Defensa Nacional", en otro mensaje que vuelve a poner el foco sobre los recursos destinados al área.