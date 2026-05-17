Argentina volvió a tener déficit en el comercio con Brasil en abril

El volumen del comercio bilateral con Brasil cayó en abril y volvió a ser deficitario para Argentina pese a un aumento en las exportaciones, advirtió el último informe mensual elaborado por la Cámara Argentina de Comercio y Servicios (CAC).

En concreto, las exportaciones argentinas a Brasil aumentaron 21,2% interanual el mes pasado y alcanzaron los US$1.178 millones. Sin embargo, el intercambio comercial bilateral totalizó US$2.479 millones, lo que implicó una baja del 3,4%. De este modo, el balance final dejó para Argentina un déficit de US$123 millones.

Aun así, el aumento de las ventas y la caída de las importaciones hicieron posible que el déficit acumulado del primer cuatrimestre de 2026, de US$821 millones, fuera “notablemente menor” a los US$1.899 millones del mismo período de 2025.

El crecimiento de las exportaciones hacia Brasil en abril estuvo impulsado principalmente por mayores envíos de vehículos para transporte de mercaderías y usos especiales, trigo y centeno, aluminio y productos lácteos como leche y crema de leche.

En contraste, las importaciones provenientes de Brasil cayeron 18,5% interanual y totalizaron US$1.301 millones. La baja estuvo explicada principalmente por una menor compra de vehículos de carretera y de pasajeros, además de partes y accesorios para automotores.

De este modo, Argentina ocupó el cuarto puesto entre los principales proveedores de Brasil, detrás de China; Hong Kong y Macao (US$6.054 millones), Estados Unidos (US$3.097 millones) y Rusia (US$1.338 millones).

Al mismo tiempo, el informe mostró que Argentina se ubicó como el tercer principal comprador de productos brasileños, detrás de China; Hong Kong y Macao (US$11.610 millones) y Estados Unidos (US$3.121 millones).

Este panorama se da en un contexto en el que Brasil sostiene una balanza comercial global fuertemente superavitaria, con US$10.537 millones, y acumula 14 meses consecutivos con saldo positivo en sus cuentas externas.

Las exportaciones brasileñas al resto del mundo crecieron 14,3% interanual en abril, al pasar de US$29.886 millones a US$34.147 millones. En tanto, las importaciones subieron 6,2% frente a abril de 2025, al avanzar de US$22.222 millones a US$23.611 millones.

Qué había pasado en marzo

A su vez, en marzo previo, el comercio bilateral entre Argentina y Brasil fue de U$S 2597 millones, un 1,5% superior al valor obtenido en el mismo mes de 2025, cuando había sido de U$S 2558 millones. Asimismo, el intercambio creció con respecto a febrero pasado un 36,2%. Pero saldo comercial también fue deficitario ese mes, en U$S 342 millones.

Las ventas argentinas a Brasil crecieron en marzo de 2026 un 13,1% con respecto a marzo de 2025 (luego de ocho meses de bajas consecutivas) al sumar U$S 1128 millones, mientras que las importaciones desde aquel país fueron de U$S 1470 millones y mostraron una caída interanual del 5,9%.

La merma interanual de las importaciones argentinas (5,9%) de marzo se explicó principalmente por la disminución de vehículos de carretera, partes y accesorios de vehículos automotores y óleos y combustibles de petróleo.