Milei y Adorni, cara a cara en Olivos: de qué hablaron

El presidente Javier Milei recibió en la quinta Presidencial de Olivos al jefe de Gabinete, Manuel Adorni, luego de otra semana de revelaciones sobre presuntas irregularidades patrimoniales del funcionario.

Según pudo saber El Destape, el encuentro duró un total de casi dos horas y contó con la presencia del canciller Pablo Quirno. Fuentes al tanto del cónclave informaron que "hablaron de temas de gestión y de asuntos vinculados a la política internacional".

Lejos de querer eyectar al funcionario, Javier y Karina Milei, secretaria General de la Presidencia, insisten en sostener a Adorni. De hecho, este jueves, el jefe de Gabinete encabezó el acto de inauguración el Parque Solar Fotovoltaico “El Quemado” en el departamento de Las Heras, Mendoza.

De todos modos, un sector del oficialismo ya expresó públicamente su insatisfacción con las escasas explicaciones de Adorni. La semana pasada, la jefa de la bancada de senadores de La Libertad Avanza, Patricia Bullrich, instó a que adelante la segunda parte de su declaración jurada para despejar los cuestionamientos de la oposición.

Sin embargo, esto le valió a la ex ministra de seguridad que Karina Milei la pusiera en capilla, celosa de que cualquier dirigente tenga movimientos o comentarios por fuera de las órdenes de la cúpula mileista.

El hermano de Adorni, cada vez más complicado: le levantaron el secreto bancario y fiscal

Un día después de imputarlo por presunto enriquecimiento ilícito, la Justicia ordenó levantar el secreto bancario y fiscal del hermano de Manuel Adorni, ex funcionario del Ministerio de Defensa y actual diputado bonaerense, Francisco Adorni. El juez federal Sebastián Casanello dictó este jueves la medida para avanzar en las investigaciones sobre un crédito hipotecario, la compra de la mitad de un vehículo y el aumento patrimonial que mostró en su última declaración jurada.

Según informaron fuentes judiciales a El Destape, Casanello, que subroga en la causa que cayó en el tribunal de Daniel Rafecas, busca determinar si Francisco Adorni se enriqueció ilícitamente cuando era funcionario del Ministerio de Defensa, primero como titular de la Unidad de Auditoría Interna de la cartera y, luego cuando dirigió Instituto de Ayuda Financiera para pago de retiros y pensiones militares.

La causa fue iniciada por una denuncia de la diputada nacional Marcela Pagano, quien ganó su banca en las elecciones de 2023 dentro de la lista de La Libertad Avanza, el partido de los Milei y Adorni, pero con el estallido de las primeras denuncias de corrupción se volvió una de las voces más críticas del oficialismo. El centro de la investigación es determinar si el aumento patrimonial de más del 80% en el último año del hermano del jefe de Gabinete tiene origen legal o no.