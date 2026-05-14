El hermano de Adorni, cada vez más complicado: le levantaron el secreto bancario y fiscal

Un día después de imputarlo por presunto enriquecimiento ilícito, la Justicia ordenó levantar el secreto bancario y fiscal del hermano de Manuel Adorni, ex funcionario del Ministerio de Defensa y actual diputado bonaerense, Francisco Adorni. El juez federal Sebastián Casanello dictó este jueves la medida para avanzar en las investigaciones sobre un crédito hipotecario, la compra de la mitad de un vehículo y el aumento patrimonial que mostró en su última declaración jurada.

Según informaron fuentes judiciales a El Destape, Casanello, que subroga en la causa que cayó en el tribunal de Daniel Rafecas, busca determinar si Francisco Adorni se enriqueció ilícitamente cuando era funcionario del Ministerio de Defensa, primero como titular de la Unidad de Auditoría Interna de la cartera y, luego cuando dirigió Instituto de Ayuda Financiera para pago de retiros y pensiones militares.

La causa fue iniciada por una denuncia de la diputada nacional Marcela Pagano, quien ganó su banca en las elecciones de 2023 dentro de la lista de La Libertad Avanza, el partido de los Milei y Adorni, pero con el estallido de las primeras denuncias de corrupción se volvió una de las voces más críticas del oficialismo.

El centro de la investigación es determinar si el aumento patrimonial de más del 80% en el último año del hermano del jefe de Gabinete y ex funcionario del Ministerio de Defensa tiene origen legal o no.

Las denuncias contra Manuel Adorni se multiplican

Esta semana, el dueño de una casa en el country Indio Cuá -donde Adorni compró y renovó una de sus propiedades- declaró ante la Justicia que el jefe de Gabinete le alquiló su propiedad por más de 20.000 dólares en efectivo, mientras hacía refacciones en su inmueble, también ubicado en ese barrio cerrado.

Fuentes judiciales confirmaron a El Destape que el propietario de la casa, José Rodríguez, declaró ante el fiscal Gerardo Pollicita que recibió 20.000 dólares por tres contratos de alquiler de la casa, de los cuales dos se concretaron cuando Adorni ya era funcionario nacional. Estos importes fueron abonados en efectivo.

Adorni, según el testimonio del propietario, firmó un primer contrato el mes de octubre de 2023, previo a que se desempeñara como funcionario público. Ese acuerdo se realizó por el período del 31 de diciembre de ese año hasta el 3 de marzo de 2024. El valor convenido por locación ascendió a los 5.600 dólares abonados a la hora de la forma del contrato, más 1.000 dólares en concepto de depósito.