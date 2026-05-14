Patea el tablero: los cambios que Úbeda prepara para la final de Boca ante Cruzeiro

El técnico tendrá que llevar a cabo al menos dos modificaciones de manera obligada.

El calendario deportivo expone que Boca deberá sumar minutos solo en el marco de la Copa Libertadores. Lo va a hacer en un contexto bastante complicado, porque se encuentra obligado a obtener los puntos con el fin de no poner en riesgo su continuidad dentro del certamen y no llegar a la última fecha dependiendo no solo de su resultado, sino de lo que hagan los demás clubes del grupo.

Por lo tanto, se espera que Claudio Úbeda se encuentre obligado a realizar dos modificaciones de manera obligada. Una es encontrarle un reemplazante a Santiago Ascacibar en la mitad de la cancha, porque se encuentra suspendido tras ser expulsado ante Barcelona Ecuador. Mientras que en el ataque se registra la ausencia de Adam Bareiro, que viene de sufrir un desgarro frente a Huracán.

Para la mitad de la cancha, se estima que Boca tiene tres nombres para un solo puesto: Ander Herrera, Tomás Belmonte y Exequiel Zeballos. Este último es el que dispone de una cierta ventaja sobre sus compañeros. Aunque no está confirmado y depende bastante de lo que demuestre en los entrenamientos y lo que el cuerpo técnico considere como lo más oportuno para conseguir la victoria.

En la zona de ataque se cree que podría darse la dupla de Miguel Merentiel y Milton Giménez. El exatacante de Banfield es uno que no termina mucho de convencer y los hinchas en las redes sociales se mostraron bastante ofuscados por la posibilidad de verlo como titular frente a Cruzeiro. Pero entienden que es lo único que el equipo tiene disponible para armar un once de calidad.

Tampoco se descarta una intervención en la zona del lateral derecho. El rendimiento de Marcelo Weigandt es uno que no termina de convencer, pero también el de sus reemplazantes, y es por ello que se debe considerar la idea de que siga como integrante del once titular. Aunque algunas voces creen que es necesario ponerle algunas fichas al regreso de Malcom Braida en caso de que ponga un poco más de empeño en los entrenamientos previos al duelo con Cruzeiro.

¿Cavani está listo para volver a jugar?

En el entrenamiento del pasado domingo, Edinson Cavani formó parte de los movimientos de los jugadores que no habían sumado minutos frente a Huracán. Además, se desprendió que también formó parte del ensayo de fútbol que se llevó a cabo en el predio de Ezeiza. Una noticia más que alentadora para un jugador que no logró completar un partido en lo que va de la temporada, además de que no realizó la pretemporada.

No obstante, hay que recordar que el uruguayo está atravesando un proceso de recuperación de largo proceso con el fin de que los dolores lumbares sean eliminados de manera definitiva. Es por ello que los días siguientes serán claves para pensarlo como posible candidato a concentrar o descartado por volver a sentir complicaciones al momento de caminar como al trotar.