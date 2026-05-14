Emanuel Noir de Ke Personajes habló con este medio, de cara al estreno de su primer disco. (PH Instagram)

A minutos del lanzamiento de Corazón ausente, el primer disco de Ke Personajes, el cantante Emanuel Noir habló sobre la ansiedad, las expectativas y el proceso detrás de un trabajo que sentían pendiente. Entre colaboraciones internacionales, giras y una búsqueda musical cada vez más amplia, el artista atraviesa uno de los momentos más importantes de su carrera.

El lanzamiento llega en un momento de consolidación absoluta para el grupo, que logró llevar la cumbia argentina a escenarios de distintos países y a públicos que incluso no hablan español. Para Noir, ahí aparece una de las mayores virtudes de la música: “Es un cordón umbilical entre razas, especies e idiomas”, reflexiona. Esa idea atraviesa también el espíritu del disco, que apuesta a expandir el universo sonoro de la banda y sumar nuevas búsquedas.

Aunque su nombre hoy está inevitablemente asociado a la cumbia, Emmanuel también deja ver otras facetas musicales. En el último tiempo comenzó a escuchar música clásica con frecuencia, algo que -asegura- lo ayuda a "bajar la ansiedadW. Entre el vérigo de la popularidad, las giras y la exposición, esa calma funciona como un refugio en medio del ruido: “Me ducho escuchando música clásica, voy al gimnasio escuchando esa música también. Así como un psicópata afilando cuchillos (risas)”, soltó.

En ese camino aparecen colaboraciones con artistas como Santa Fe Klan, Los Ángeles Azules y J Balvin. Lejos de vivirlo únicamente como un logro comercial, Noir lo interpreta como una validación artística: “Me pone muy feliz saber que estoy a la altura y que mi búsqueda está siendo bien guiada”, explica. Y agrega que siente ese acercamiento como una especie de reconocimiento por parte de colegas a quienes admira.

Emanuel Noir. (PH Instagram)

Emanuel Noir, sobre el proceso artístico de su primer disco

El proceso creativo fue intenso pero natural: “Cuando uno siente profundo, avanza rápido”. A diferencia de otros trabajos que pueden estar atravesados por bloqueos o dudas, Corazón ausente pareció encontrar rápidamente su identidad. El disco llega además luego de una pausa inédita para la banda: un mes y medio sin shows después de una década prácticamente ininterrumpida de giras y escenarios. “Para mí estar un mes y medio en mi casa todos los días fue un montón”, admitió entre risas.

Ese descanso, lejos de desconectarlo de la música, reforzó su necesidad del vivo: Noir describe al escenario como una especie de combustible emocional, una “dosis de néctar” que puede convertirse en adicción. Por eso, la nueva gira nacional e internacional que acompañará el lanzamiento aparece también como un reencuentro esperado con el público y con canciones que todavía nadie escuchó completas.