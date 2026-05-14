Imagen de archivo de varias personas caminando detrás del logotipo de la empresa Meta Platforms durante una conferencia en Mumbai, India.

Un grupo de padres italianos y varias familias se enfrentaron el jueves a ‌Meta y TikTok en la ‌primera vista de un juicio que pretende restringir el acceso de los menores a las redes sociales.

La vista tuvo lugar ante el tribunal mercantil de Milán y se refiere a una demanda colectiva presentada por MOIGE, un movimiento de padres ​italiano, y un ⁠grupo de familias contra las empresas propietarias de ‌Facebook, Instagram y TikTok.

La demanda solicita al ⁠tribunal de Milán que ⁠exija a las plataformas la adopción de sistemas de verificación de edad más estrictos para los usuarios menores ⁠de 14 años. También pretende que las ​plataformas eliminen los algoritmos potencialmente manipuladores ‌y proporcionen información transparente sobre ‌los posibles daños derivados de un uso ⁠excesivo.

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MOIGE ha declarado que quiere proteger a unos 3,5 millones de niños italianos de entre 7 y 14 años que, según afirma, utilizan ilegalmente ​las plataformas ‌de redes sociales.

TikTok indicó que el litigio sigue en curso y que aplica rigurosamente sus directrices de la comunidad, incluidas aquellas destinadas a proteger la salud mental y conductual, ⁠y elimina de forma proactiva más del 99% del contenido que las incumple.

"También seguimos invirtiendo en medidas de seguridad para diversificar el contenido recomendado, bloquear búsquedas potencialmente dañinas y poner en contacto a los usuarios vulnerables con los recursos de apoyo disponibles", declaró un ‌portavoz de TikTok. Meta no respondió de inmediato a una solicitud de comentarios.

En su comunicado, MOIGE señaló que los abogados de Meta y TikTok plantearon objeciones preliminares, cuestionando la competencia y la jurisdicción de ‌los tribunales italianos para pronunciarse sobre su conducta.

Las empresas también impugnaron los nuevos documentos presentados por el equipo jurídico ‌de MOIGE, ⁠que, según el grupo de padres, demuestran que las empresas son conscientes de ​los efectos potencialmente nocivos de sus algoritmos en los menores, incluidas las funciones diseñadas para aumentar la participación de los usuarios.

(Editado en español por Carlos Serrano)