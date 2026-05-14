Asociación de padres italiana se enfrenta en corte a Meta y TikTok por uso de RRSS por parte de menores

Un grupo de padres italianos y varias familias se enfrentaron el jueves a Meta y TikTok en la primera vista de un juicio que pretende restringir el acceso de los menores a las redes sociales.
La vista tuvo lugar ante el tribunal mercantil de Milán y se refiere a una demanda colectiva presentada por MOIGE, un movimiento de padres italiano, y un grupo de familias contra las empresas propietarias de Facebook, Instagram y TikTok.
La demanda solicita al tribunal de Milán que exija a las plataformas la adopción de sistemas de verificación de edad más estrictos para los usuarios menores de 14 años. También pretende que las plataformas eliminen los algoritmos potencialmente manipuladores y proporcionen información transparente sobre los posibles daños derivados de un uso excesivo.
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MOIGE ha declarado que quiere proteger a unos 3,5 millones de niños italianos de entre 7 y 14 años que, según afirma, utilizan ilegalmente las plataformas de redes sociales.
TikTok indicó que el litigio sigue en curso y que aplica rigurosamente sus directrices de la comunidad, incluidas aquellas destinadas a proteger la salud mental y conductual, y elimina de forma proactiva más del 99% del contenido que las incumple.
"También seguimos invirtiendo en medidas de seguridad para diversificar el contenido recomendado, bloquear búsquedas potencialmente dañinas y poner en contacto a los usuarios vulnerables con los recursos de apoyo disponibles", declaró un portavoz de TikTok. Meta no respondió de inmediato a una solicitud de comentarios.
En su comunicado, MOIGE señaló que los abogados de Meta y TikTok plantearon objeciones preliminares, cuestionando la competencia y la jurisdicción de los tribunales italianos para pronunciarse sobre su conducta.
Las empresas también impugnaron los nuevos documentos presentados por el equipo jurídico de MOIGE, que, según el grupo de padres, demuestran que las empresas son conscientes de los efectos potencialmente nocivos de sus algoritmos en los menores, incluidas las funciones diseñadas para aumentar la participación de los usuarios.
(Editado en español por Carlos Serrano)