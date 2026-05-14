Otro caso que enciende las alarmas en Argentina: un alumno de 11 años llevó un arma a una escuela en San Juan

Un nuevo episodio de violencia escolar tuvo lugar este miércoles por la mañana en la Escuela Campaña del Desierto de San Juan, cuando un alumno de 11 años ingresó con una pistola de aire comprimido entre sus pertenencias.

La situación fue detectada de inmediato gracias al aviso del padre de otro alumno y requirió la activación de los protocolos de seguridad.

El dramático hecho ocurrió a las 8 de la mañana, durante el ingreso habitual de los alumnos al edificio, ubicado en la intersección de las calles Virgen de Lourdes y Perito Moreno. Según fuentes policiales, un padre alertó a una docente respecto al menor que llevaba un arma en uno de sus bolsillos, lo que permitió intervenir antes de que se produjera una situación trágica o de mayor gravedad.

Según el portal local Tiempo de San Juan, el estudiante fue consultado por los directivos de la escuela y entregó voluntariamente una pistola de plástico negro, aparentemente accionada mediante dióxido de carbono. El arma quedó inmediatamente bajo resguardo de los docentes para garantizar la seguridad de toda la comunidad educativa.

Después, la directora del establecimiento realizó la denuncia formal que dio intervención a la Justicia y a las fuerzas de seguridad. Desde la institución señalaron que se reforzaron los controles internos y que se revisarán los mecanismos de ingreso y permanencia dentro de la escuela con el objetivo de prevenir situaciones similares. Además, manifestaron su preocupación y remarcaron la importancia de trabajar de manera coordinada con los organismos judiciales y policiales.

Los casos de violencia escolar que preocupan

La causa quedó bajo la órbita del Primer Juzgado Penal de la Niñez y Adolescencia. Fuentes judiciales indicaron que se activará un sistema de protección integral en el que se evaluará el contexto familiar y escolar del niño. No se descarta la intervención de equipos interdisciplinarios conformados por psicólogos y trabajadores sociales, para analizar si el menor requiere algún tipo de acompañamiento específico.

Lo más preocupante es que el episodio ocurre en un contexto de creciente cantidad de situaciones vinculadas a violencia y amenazas en establecimientos educativos del país. El mismo día, la Policía Bonaerense realizó varios allanamientos en domicilios de José C. Paz en los que secuestró un revólver y teléfonos celulares vinculados a intimidaciones públicas en escuelas.

Se da en medio de la ola de amenazas de tiroteos escolares que se registraron en distintas provincias, después del crimen ocurrido en una escuela de San Cristóbal en Santa Fe, donde un adolescente de 15 años mató de un disparo a un compañero de 13.