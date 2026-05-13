De qué cuadro es Agustín Canapino: por quién hincha el piloto de automovilismo

El piloto Agustín Canapino.

Agustín Canapino es uno de los pilotos más importantes del automovilismo argentino de los últimos años. Con títulos en Turismo Carretera, TC2000 y Top Race, además de su paso por la IndyCar en Estados Unidos, el arrecifeño construyó una carrera llena de éxitos y se convirtió en un referente para los fanáticos del automovilismo. Sin embargo, fuera de las pistas, también ha demostrado interés por el fútbol, la gran pasión de los argentinos

Pese a estar directamente vinculado a los "fierros", son varios los pilotos que muestran públicamente su amor por algún equipo de fútbol y Canapino no es la excepción. A lo largo de los años, el “Titán” dejó distintas señales en redes sociales y eventos deportivos que terminaron confirmando cuál es el club de sus amores, aunque también a dado alguna señal que hizo confundir a sus seguidores.

De qué equipo es hincha Agustín Canapino

Agustín Canapino es hincha de River Plate. Algo que no ha ocultado y que incluso hasta ha sido reconfirmado por algunos gestos que tuvo el arrecifeño. El más notable fue durante su paso por Estados Unidos: el 26 de mayo de 2019 estampó el escudo de River en el centro de la trompa y en uno de los laterales del monoplaza para las prestigiosas 500 Millas de Indianápolis, convirtiendo al primer club del mundo en aparecer en esta carrera.

Agustín Canapino con la camiseta de River.

El corredor se juntó con Ricardo Juncos, jefe de la escudería en la que compite, para sonreír en una foto con la camiseta riverplatense y el número "78" en el año 2023. Y también tiene una foto tomada en el Monumental con Leonardo Ponzio e Ignacio Scocco, dos símbolos del club. "Par de cracks", expresó el piloto en su posteo de 2019, muy contento con la posibilidad de haber asistido al estadio.

El guiño de Canapino

En algún momento surgieron dudas sobre su simpatía futbolera porque fue visto en un partido de Boca Juniors y hasta se fotografió con Carlos Izquierdoz y una camiseta xeneize. Sin embargo, distintos medios especializados remarcaron que Canapino es “confeso hincha de River”, por lo que aquella visita fue tomada simplemente como una invitación y no como una señal de cambio de camiseta.

Carlos Izquierdoz compartió una historia en su cuenta de Instagram, donde se lo ve junto a Agustín Canapino y con el siguiente mensaje: "¡Visita de lujo! Qué crack sos, Agustín Canapino", escribió el defensor, que en esa época jugaba en el "Xeneize". De este modo, más allá de este gesto, no hay dudas de que el corredor elige a River como su club de toda la vida.