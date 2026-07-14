Fechas de cobro ANSES: quiénes cobran hoy jubilaciones, pensiones y AUH este martes 14 de julio

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) continúa con el calendario de pagos de julio para jubilados, pensionados y titulares de asignaciones. Hoy, martes 14 de julio, miles de beneficiarios ya pueden consultar cuándo cobro según su prestación y terminación de DNI. La AUH también tiene fecha confirmada para este grupo, junto con otras ayudas sociales.

El organismo acredita los haberes con el aumento del 2,15% por movilidad y, para quienes corresponde, el bono extraordinario de hasta $70.000. A continuación, el detalle completo de quiénes cobran hoy.

Jubilaciones y Pensiones (haber mínimo o inferior)

Hoy cobran los jubilados y pensionados con DNI terminado en 3. El haber mínimo es de $411.989,33 y, con el bono completo, alcanza $481.989,33.

Bono extraordinario: $70.000 para quienes perciben la jubilación mínima. Quienes superan ese haber reciben un bono proporcional hasta un tope de $481.989,33.

Asignación Universal por Hijo (AUH)

Las titulares de AUH con DNI terminado en 3 cobran hoy el monto bruto de $148.049 por hijo. Se acredita el 80% ($118.439,20); el 20% restante se recupera al presentar la Libreta AUH.

AUH por hijo con discapacidad: $482.062 bruto, pago mensual $385.649,60 .

bruto, pago mensual . Complemento Leche: $55.841 por cada niño o embarazo.

Asignaciones Familiares (SUAF)

Los trabajadores registrados, monotributistas y otros beneficiarios del SUAF con DNI terminado en 3 reciben hoy la asignación por hijo. Los montos varían según el Ingreso del Grupo Familiar:

Hasta $1.122.074 : $74.032,19 por hijo.

: por hijo. Entre $1.122.074,01 y $1.645.630 : $49.939,09 .

y : . Entre $1.645.630,01 y $1.899.934 : $30.205,76 .

y : . Entre $1.899.934,01 y $5.941.936: $15.585,03.

Asignación por Prenatal

Hoy cobran las embarazadas con DNI terminado en 0 y 1. Los montos son los mismos que la asignación por hijo del SUAF, según el tramo de ingresos.

Asignación por Maternidad

Desde hoy, 14 de julio, se acredita la Asignación por Maternidad para todas las terminaciones de DNI. El monto equivale a la misma escala de la asignación por hijo.

Pensiones No Contributivas (PNC)

Los titulares de PNC por invalidez, vejez o madres de siete hijos con DNI terminado en 6 y 7 cobran hoy. El haber con bono completo es de $358.251,36 (para invalidez/vejez) y $481.787,67 (para madres de siete hijos).

Bono extraordinario: hasta $70.000 para quienes perciben el haber mínimo.

Asignaciones de Pago Único (Nacimiento, Adopción, Matrimonio)

Desde hoy, 14 de julio, comienza el pago de las asignaciones de pago único para todos los beneficiarios habilitados, sin distinción de DNI.