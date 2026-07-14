EE.UU. lanza su tercera ola de ataques contra Irán y el petróleo se dispara ante la incertidumbre global

La tensión en Medio Oriente alcanzó un nuevo punto crítico tras completarse, en la madrugada de este martes, la tercera noche consecutiva de bombardeos estadounidenses contra Irán. La operación, que se extendió por cinco horas, impactó objetivos militares en puntos clave como Bushehr, Chah Bahar y Bandar Abbas, bajo la premisa del presidente Donald Trump de golpear "muy fuerte" a Teherán para neutralizar su influencia en el estrecho de Ormuz. Trump ratificó un bloqueo marítimo y aseguró que las fuerzas de EE.UU. controlan la vía estratégica. Además, anunció el cobro de una tasa del 20% a los buques que transiten por la zona para cubrir gastos de seguridad.

La respuesta de la Guardia Revolucionaria de Irán (IRGC) no se hizo esperar. El ejército persa reivindicó ataques con misiles y drones contra la base de la Quinta Flota de EE.UU. en Baréin y una base aérea en Jordania. Este escenario de guerra abierta provocó un terremoto económico. El precio del petróleo Brent subió casi un 10% el lunes, superando los 84 dólares, mientras que el crudo de referencia en EE.UU. también mantiene su tendencia al alza. El minuto a minuto de la guerra entre Irán, Estados Unidos, Israel y Líbano, hoy martes 14 de julio.