EN VIVO
Conflicto en Medio Oriente

EE.UU. lanza su tercera ola de ataques contra Irán y el petróleo se dispara ante la incertidumbre global

En VIVO - Actualizado hace 1 hora

Por orden directa de Donald Trump, el Comando Central estadounidense bombardeó objetivos estratégicos en el estrecho de Ormuz para degradar la capacidad militar iraní, mientras el precio del barril de Brent supera los 84 dólares tras una escalada sin precedentes en los mercados. 

La tensión en Medio Oriente alcanzó un nuevo punto crítico tras completarse, en la madrugada de este martes, la tercera noche consecutiva de bombardeos estadounidenses contra Irán. La operación, que se extendió por cinco horas, impactó objetivos militares en puntos clave como Bushehr, Chah Bahar y Bandar Abbas, bajo la premisa del presidente Donald Trump de golpear "muy fuerte" a Teherán para neutralizar su influencia en el estrecho de Ormuz. Trump ratificó un bloqueo marítimo y aseguró que las fuerzas de EE.UU. controlan la vía estratégica. Además, anunció el cobro de una tasa del 20% a los buques que transiten por la zona para cubrir gastos de seguridad. 

La respuesta de la Guardia Revolucionaria de Irán (IRGC) no se hizo esperar. El ejército persa reivindicó ataques con misiles y drones contra la base de la Quinta Flota de EE.UU. en Baréin y una base aérea en Jordania. Este escenario de guerra abierta provocó un terremoto económico. El precio del petróleo Brent subió casi un 10% el lunes, superando los 84 dólares, mientras que el crudo de referencia en EE.UU. también mantiene su tendencia al alza. El minuto a minuto de la guerra entre Irán, Estados Unidos, Israel y Líbano, hoy martes 14 de julio.

Hace 1 hora

Escalada bélica dispara el precio del petróleo y un sismo en los mercados financieros globales

El impacto económico del conflicto armado en Medio Oriente se manifestó de forma inmediata con una subida drástica en los precios de la energía, agravando la incertidumbre sobre la economía mundial.

 

El barril de petróleo Brent superó la barrera de los 84 dólares tras registrar un avance cercano al 10% durante la jornada del lunes, mientras que el crudo de referencia en Estados Unidos subió un 1,4% hasta situarse en los 79,20 dólares por barril.

 

Esta volatilidad provocó pérdidas en las principales bolsas de valores de Asia y mantiene los futuros de Wall Street operando a la baja ante el temor de una interrupción prolongada en el suministro global de crudo. 

Hace 1 hora

Estados Unidos completa tercera ola de bombardeos sobre Irán

El Comando Central de los Estados Unidos (CENTCOM) confirmó la finalización de una tercera ronda consecutiva de ataques aéreos contra Irán durante la madrugada de este martes. Estas operaciones, autorizadas directamente por el presidente Donald Trump, se ejecutaron tras su advertencia pública de que el país persa sería golpeado "muy fuerte" y que sus fuerzas no tendrían capacidad de respuesta efectiva ante el poderío estadounidense.

 

La ofensiva, que se prolongó durante una misión de cinco horas, tuvo como objetivo primordial la degradación de las capacidades militares iraníes vinculadas al control del estratégico estrecho de Ormuz. Los bombardeos impactaron objetivos militares específicos en diversas localizaciones clave distribuidas por todo Irán, incluyendo Bushehr, Chah Bahar, Jask, Konarak, Abu Musa y Bandar Abbas. 

Hace 1 hora

Alemania, Francia y Reino Unido condenan ataques de Irán en Ormuz

El bloque del E-3 emitió un comunicado conjunto para repudiar el bloqueo del Estrecho de Ormuz y los bombardeos a bases regionales, además de exigir retomar las negociaciones de paz.

Un barco en el estrecho de Ormuz, visto desde Musandam

En respuesta a la grave escalada armada que sacude a Medio Oriente, los ministros de Asuntos Exteriores de Alemania, Francia y el Reino Unido emitieron una condena conjunta contra la República Islámica de Irán por sus recientes ofensivas contra la navegación mercante y sus ataques en territorio de países aliados de la región. "Condenamos los atroces ataques de Irán contra la navegación mercante en el Estrecho de Ormuz y contra países de la región, entre ellos Qatar, Kuwait, Omán y Jordania", detalló el bloque diplomático conocido internacionalmente como el E-3.

Leer la nota completa

Hace 1 hora

Trump declara "abierto" el estrecho de Ormuz y exige que se pague una tasa

El presidente de EE.UU. afirmó que sus fuerzas se convertirán en los "ángeles de la guarda" de la estratégica ruta comercial. Además, advirtió que tiene listos 1.000 misiles por si intentan asesinarlo, mientras Teherán denuncia una "guerra psicológica".

Imagen de archivo del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, hablando con la prensa en el Air Force One.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha declarado "abierto" este lunes el estrecho de Ormuz, anunciando que Washington cobrará una tasa del 20% sobre todas las cargas que transiten este paso como "guardián" de la estratégica vía marítima.

Leer la nota completa

Hace 1 hora

Agencia de la ONU rechazó el plan de Trump de cobrar peaje en el Estrecho de Ormuz

La Organización Marítima Internacional advirtió que "no existe base jurídica" para exigir el pago del 20% de las mercancías que transiten por la estratégica ruta. Crece la tensión tras el feroz cruce de misiles y el bloqueo de la vía navegable por parte de Irán.

Un buque en el estrecho de Ormuz, visto desde Musandam

La escalada bélica y diplomática en el Golfo Pérsico sumó un nuevo capítulo de alta tensión institucional. La Organización Marítima Internacional (OMI), la agencia de transporte marítimo de las Naciones Unidas, rechazó la propuesta del presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, de imponer un peaje obligatorio y restablecer un bloqueo naval en el estratégico Estrecho de Ormuz, advirtiendo que la iniciativa carece por completo de sustento legal.

Leer la nota completa

Hace 21 horas

Irán intensifica los ataques contra bases de EE.UU. en el Golfo Pérsico

Teherán bloqueó por la fuerza el Estrecho de Ormuz, una vía clave por la que pasa la quinta parte del petróleo mundial. Tras el cierre de la ruta comercial, el precio del barril de crudo saltó más del 4%.

Un proyectil cae en un lugar desconocido durante lo que el Comando Central de Estados Unidos (CENTCOM) describe como ataques contra objetivos militares iraníes

Leer la nota completa

06:59 | 13/07/2026

Medio Oriente en llamas: EE.UU. vuelve a lanzar un masivo ataque contra Irán

Irán cerró el estratégico estrecho de Ormuz y EE.UU. respondió imponiendo su propio bloqueo militar, otra vez. El precio del petróleo se vuelve a disparar, mientras vuelan misiles de uno y otro lado en el Golfo Pérsico. La guerra regional en Medio Oriente es un hecho de nuevo.

Leer la nota completa

11:23 | 12/07/2026

El Papa pidió frenar la guerra en Medio Oriente y Ucrania: "Siembran muerte"

El Sumo Pontífice solicitó que los líderes globales retomen la diplomacia para que los "los pueblos puedan vivir reconciliados". 

Leer la nota completa

10:06 | 12/07/2026

Estados Unidos redobla la ofensiva contra Irán y crece la incertidumbre en la región

El precio del petróleo volvió a dispararse tras la ola de ataques de Estados Unidos contra Irán y la represalia de Teherán contra los países del Golfo.

Leer la nota completa

21:04 | 11/07/2026

Habrá elecciones legislativas en Palestina tras casi 20 años

El presidente Mahmud Abás firmó un decreto para celebrar elecciones legislativas el 28 de noviembre. Las últimas elecciones de este tipo fueron a principios de 2006.

Abás, de 90 años, fue elegido presidente en 2005 con un mandato de cuatro años que, en teoría, terminó en 2009

Leer la nota completa

18:04 | 11/07/2026

La obsesión guerrera de Trump y la fortalezas de Irán

No es azaroso que la provocación en el Estrecho de Ormuz se haya producido en simultáneo con dos episodios clave: el masivo funeral del ayatollah Ali Jamenei y la cumbre de la OTAN en Turquía.

Leer la nota completa

11:00 | 11/07/2026

Irán cerró el estrecho de Ormuz y EE.UU dice "pagará" por su "mala decisión"

La Guardia Revolucionaria Islámica de Irán (CGRI) declaró el cierre temporal del estrecho de Ormuz y el ejército estadounidense anuncia una tercera ronda de ataques.

Leer la nota completa

19:51 | 10/07/2026

La suba en los combustible por la guerra agregaría hasta 2,5 puntos a la inflación anual

CEPAL analizó el impacto del conflicto bélico en la economía de Argentina y la región. Los 3 escenarios posibles.

En la metodología del cálculo, la CEPAL utilizó tres escenarios a partir del alza del precio de los combustibles internacionales.

Leer la nota completa

13:41 | 10/07/2026

Israel mató a un trabajador humanitario que pasaba el Mundial en Gaza

Murió en un ataque aéreo israelí antes del partido Argentina-Egipto y fue despedido por una multitud de palestinos.

Leer la nota completa

07:40 | 10/07/2026

EE.UU. e Irán continúan dialogando, pero Trump advirtió que terminó el alto el fuego

Washington confirmó que continúan las conversaciones técnicas con Teherán para avanzar hacia un acuerdo de paz. Pero el mandatario aclaró que se terminó el alto el fuego.

El presidente de Irán, Masoud Pezeshkian.

Leer la nota completa

09:08 | 09/07/2026

Irán denuncia un ataque de EE.UU. contra el perímetro de la central nuclear de Bushehr

El gobierno de los Estados Unidos acusó a Irán de atacar una serie de barcos en Ormuz y lanzó una ola de nuevos bombardeos. Teherán lo negó y respondió con misiles contra países aliados de Washington en el Golfo. Ahora denuncian que atacaron zonas cercanas a un reactor nuclear. 

Leer la nota completa
Trending
Historias de vida
Tiene 100 años y es furor en las redes por ser una abuela camionera: "Nadie creía en mí"
Las más vistas