Irán intensifica los ataques contra bases de EEUU en el golfo Pérsico y advierte de más "incidentes"

Un proyectil cae en un lugar desconocido durante lo que el Comando Central de Estados Unidos (CENTCOM) describe como ataques contra objetivos militares iraníes

Fuerzas de EEUU e Irán ​intercambiaron intensos ataques con misiles y drones, con una ofensiva contra instalaciones estadounidenses en países del golfo Pérsico por parte de Teherán, que afirmó que había vuelto a cerrar el vital estrecho de Ormuz, lo que impulsó al alza los precios ‌del petróleo.

La Guardia Revolucionaria iraní dijo el lunes que había ‌atacado instalaciones militares estadounidenses en Baréin y Kuwait, destruido sistemas de radar en Omán y golpeado depósitos de combustible y de municiones en la base aérea Príncipe Hassan, en Jordania, como última respuesta a otra oleada de ataques estadounidenses.

Estos choques se suman a un ciclo de ataques y contraataques en el que Irán busca afirmar su control sobre el tráfico marítimo a través del estrecho de Ormuz. Sin embargo, esta oleada supone una escalada en cuanto a intensidad y alcance.

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El ejército estadounidense dijo que, durante las operaciones del domingo, atacó sistemas militares iraníes de defensa aérea, instalaciones de radar costeras, capacidades de misiles y drones, así como pequeñas embarcaciones, utilizando aviones, buques de guerra y drones.

La ​reanudación de la violencia arroja más dudas ⁠sobre el futuro del acuerdo provisional entre EEUU e Irán firmado el mes pasado, cuyo objetivo era reabrir el estrecho y poner ‌fin a la guerra tras 60 días más de negociaciones.

En una breve entrevista telefónica con Reuters el domingo ⁠por la tarde, el presidente de EEUU, Donald Trump, se refirió a los ⁠ataques del fin de semana contra Irán. "Les estamos dando una paliza", afirmó.

Durante la última semana, Trump ha declarado que considera que el alto el fuego ha terminado, aunque ha dejado la puerta abierta a nuevas conversaciones.

El principal negociador iraní, Mohammad Baqer Qalibaf, publicó el domingo en la ⁠red social X: "La era de los acuerdos unilaterales ha TERMINADO. Ya os lo dijimos: cumplid vuestra palabra o pagad el ​precio. La realidad llama a la puerta".

La guerra que Estados Unidos e Israel iniciaron contra Irán ‌el 28 de febrero ha desestabilizado el golfo Pérsico, donde Irán ‌ha atacado bases estadounidenses en países de toda la región. El bloqueo efectivo del estrecho por parte de Irán ha provocado ⁠un aumento de los precios de la energía y ha avivado la inflación mundial.

La Guardia Revolucionaria dijo en un comunicado el lunes que la única forma de restablecer el tráfico marítimo habitual a través del estrecho era poner fin a las intervenciones militares estadounidenses en la vía navegable, y advirtió de que "una interferencia continuada podría dar lugar a incidentes de mayor envergadura en el sector mundial del petróleo y el ​gas".

El crudo Brent avanzaba un 4,3% ‌hasta alcanzar los 79,31 dólares por barril el lunes, aunque se mantenía muy por debajo de los máximos registrados al inicio de la guerra.

El aumento de los precios, especialmente de la gasolina, es un tema políticamente delicado para Trump de cara a las elecciones al Congreso de noviembre.

Las autoridades estadounidenses afirmaron que unas 20 embarcaciones habían sido escoltadas a través del estrecho en las últimas 24 horas, aunque los sitios web de seguimiento de buques mostraban un tráfico escaso.

AVALANCHA DE ⁠ATAQUES

Irán ha intentado establecer un sistema permanente de recaudación de tasas en el estrecho, por el que antes de la guerra circulaba una quinta parte de los envíos mundiales de petróleo y gas natural licuado, y ha advertido a los buques que no naveguen sin su autorización.

El sábado por la noche anunció que había cerrado la vía navegable tras realizar disparos advertencia que alcanzaron a un buque que navegaba por una ruta no autorizada. El domingo, afirmó que había inutilizado un segundo buque.

La recién creada Autoridad del Estrecho del golfo Pérsico de Irán dijo el domingo que el paso por el estrecho no era posible en estos momentos debido a "los recientes movimientos ilegales de las fuerzas militares de Estados Unidos en la región". Se ‌expedirían permisos "tan pronto como se restablecieran la estabilidad y la calma", afirmó.

Estados Unidos, que el martes revocó una licencia que eximía de sanciones a la venta de crudo iraní tras los ataques previos contra el transporte marítimo, afirmó que sus fuerzas estaban posicionadas para salvaguardar la libertad de navegación a pesar de lo que describió como "agresiones, acoso, amenazas y declaraciones arbitrarias" por parte de Irán.

"Irán no controla el estrecho. El tráfico fluye", dijo.

El Centro Conjunto de Información Marítima, dirigido por la Armada de EEUU, reiteró la indicación de que, a pesar de la grave amenaza para la ‌seguridad, una ruta meridional "ampliada" cerca de Omán estaba disponible para el tráfico en ambos sentidos.

El sábado, el Mando Central de EEUU informó de que las fuerzas estadounidenses habían atacado 140 objetivos militares iraníes y que se habían atacado más de 300 a lo largo de tres noches de esta semana "para mermar ‌la capacidad de Irán de atacar ⁠a marineros civiles y buques comerciales que transitan libremente por el estrecho".

La Guardia Revolucionaria de Irán dijo este fin de semana que había destruido un centro de mando y control y hangares de drones en Jordania, país aliado ​de EEUU, que había atacado una instalación de radar estadounidense y, posteriormente, sistemas de lanzacohetes en Kuwait, que había atacado plataformas de apoyo y reabastecimiento de portaaviones estadounidenses en Omán y que había destruido un centro de mantenimiento de aviones y unas instalaciones de mando en Qatar.

(Información adicional de Enas Alashray, Ahmed Elimam, Eman Abouhassira y Andrew Mills. Redacción de Stephen Coates; edición de Raju Gopalakrishnan; edición en español de Paula Villalba)