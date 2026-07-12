Quintela recibió a las 62 Organizaciones Peronistas en medio del debate por el futuro del PJ

En el marco de los encuentros que realiza el gobernador Ricardo Quintela para analizar el escenario político que enfrenta el peronismo de cara al 2027, el mandatario se reunió con representantes de las 62 Organizaciones Peronistas de todo el país donde dialogaron de los desafíos del movimiento justicialista en la actualidad.

A través de sus redes sociales, el primer mandatario riojano publicó: "La defensa de las y los trabajadores es también la defensa de un país más justo y verdaderamente federal".

"Compartimos un encuentro con representantes de las 62 Organizaciones Peronistas de todo el país, con quienes dialogamos sobre la realidad que atraviesa la Argentina y la necesidad de fortalecer el movimiento obrero como protagonista en la construcción de una Nación con más oportunidades para todos y todas", agregó.

Por último, Quintela aseguró que desde La Rioja seguirán "acompañando cada espacio de organización y participación que tenga como prioridad proteger el trabajo, defender los derechos conquistados y sostener un federalismo que garantice igualdad para todas las provincias".

Un llamado a la unidad

El gobernador ya expresó esta necesidad en reiteradas ocasiones. Anteriormente, en el marco de la inauguración del Complejo Cultural “Manka Fiesta” en La Quiaca, planteó la necesidad de avanzar en la reorganización del movimiento peronista con proyección hacia el 2027.

“Vamos a contribuir a la unidad, primero de nuestro movimiento y después de todos los argentinos, para recuperar la patria y ponerla al servicio de nuestra gente”, afirmó en el Pórtico Norte de la Patria. En ese contexto, Quintela destacó el rol estratégico del Norte Grande y la importancia de consolidar una agenda común entre provincias, en un escenario nacional atravesado por la paralización de la obra pública.

El encuentro contó con la presencia del gobernador de Jujuy, Carlos Sadir, lo que colaboró a la idea de la articulación política entre mandatarios de distintos signos partidarios. También participó la diputada nacional Victoria Tolosa Paz, reforzando el carácter federal y la proyección nacional del evento.

Durante su discurso, Quintela planteó una definición política más amplia al señalar que el norte argentino tiene un rol central en la reconstrucción del país. “Tenemos la obligación de trabajar por la unidad de todos los jujeños, salteños, tucumanos y de todo el país”, sostuvo.

En ese marco, el mandatario vinculó la coyuntura económica con un debate estructural: el rol del Estado. Reivindicó la obra pública como herramienta de desarrollo y cuestionó las políticas de ajuste que impactan en las provincias, planteando una disputa de modelos.

El cierre de su intervención amplió el alcance del mensaje: “La unidad no es solo del peronismo, es de todas las argentinas y los argentinos”. Con esta definición, el gobernador buscó trascender la interna partidaria y posicionar el debate en clave nacional.