Quintela fortalece el armado del PJ con un encuentro de dirigentes nacionales: "Compromiso de todos y todas"

El gobernador Ricardo Quintela se reunió en Buenos Aires con las dirigentes políticas del peronismo Dora Barrancos, Marita Perceval, Victoria Montenegro, Juliana Marino y Virginia Franganillo, donde analizaron el escenario político que enfrenta el peronismo de cara al 2027 y pusieron en común acuerdo la necesidad de una unidad del Movimiento Justicialista para enfrentar a La Libertad Avanza.

A través de sus redes sociales, el mandatario riojano publicó: "En Buenos Aires compartí un valioso encuentro con Dora Barrancos, Marita Perceval, Victoria Montenegro, Juliana Marino y Virginia Franganillo, mujeres con una militancia muy importante por los derechos de las mujeres, las disidencias y los derechos humanos".

"Coincidimos en que la construcción de un Partido Justicialista capaz de representar y dirigir el destino de la Argentina requiere del compromiso, la experiencia y la participación activa de todos y todas. En ese camino, las voces de las mujeres y las disidencias son fundamentales para fortalecer un proyecto político representativo, federal y conectado con las necesidades de la sociedad", agregó.

Por último, Quintela aseguró que el peronismo tiene "el desafío de construir una alternativa con vocación de servicio, que recupere la esperanza de los argentinos y argentinas, y vuelva a poner en el centro la justicia social, la igualdad de oportunidades y el desarrollo del país".

Un llamado a la unidad

El gobernador ya expresó esta necesidad en reiteradas ocasiones. Anteriormente, en el marco de la inauguración del Complejo Cultural “Manka Fiesta” en La Quiaca, planteó la necesidad de avanzar en la reorganización del movimiento peronista con proyección hacia el 2027.

“Vamos a contribuir a la unidad, primero de nuestro movimiento y después de todos los argentinos, para recuperar la patria y ponerla al servicio de nuestra gente”, afirmó en el Pórtico Norte de la Patria. En ese contexto, Quintela destacó el rol estratégico del Norte Grande y la importancia de consolidar una agenda común entre provincias, en un escenario nacional atravesado por la paralización de la obra pública.

El encuentro contó con la presencia del gobernador de Jujuy, Carlos Sadir, lo que colaboró a la idea de la articulación política entre mandatarios de distintos signos partidarios. También participó la diputada nacional Victoria Tolosa Paz, reforzando el carácter federal y la proyección nacional del evento.

Durante su discurso, Quintela planteó una definición política más amplia al señalar que el norte argentino tiene un rol central en la reconstrucción del país. “Tenemos la obligación de trabajar por la unidad de todos los jujeños, salteños, tucumanos y de todo el país”, sostuvo.

En ese marco, el mandatario vinculó la coyuntura económica con un debate estructural: el rol del Estado. Reivindicó la obra pública como herramienta de desarrollo y cuestionó las políticas de ajuste que impactan en las provincias, planteando una disputa de modelos.

El cierre de su intervención amplió el alcance del mensaje: “La unidad no es solo del peronismo, es de todas las argentinas y los argentinos”. Con esta definición, el gobernador buscó trascender la interna partidaria y posicionar el debate en clave nacional.