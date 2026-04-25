De Ushuaia a La Quiaca: Quintela llamó a la unidad del peronismo como alternativa al modelo de Milei

El gobernador de La Rioja, Ricardo Quintela, volvió a posicionarse en la escena política nacional en el marco de la inauguración del Complejo Cultural “Manka Fiesta” en La Quiaca, donde planteó la necesidad de avanzar en la reorganización del movimiento peronista con proyección hacia el 2027.

“Vamos a contribuir a la unidad, primero de nuestro movimiento y después de todos los argentinos, para recuperar la patria y ponerla al servicio de nuestra gente”, afirmó en el Pórtico Norte de la Patria. En ese contexto, Quintela destacó el rol estratégico del Norte Grande y la importancia de consolidar una agenda común entre provincias, en un escenario nacional atravesado por la paralización de la obra pública.

El encuentro contó con la presencia del gobernador de Jujuy, Carlos Sadir, lo que colaboró a la idea de la articulación política entre mandatarios de distintos signos partidarios. También participó la diputada nacional Victoria Tolosa Paz, reforzando el carácter federal y la proyección nacional del evento.

Durante su discurso, Quintela planteó una definición política más amplia al señalar que el norte argentino tiene un rol central en la reconstrucción del país. “Tenemos la obligación de trabajar por la unidad de todos los jujeños, salteños, tucumanos y de todo el país”, sostuvo.

En ese marco, el mandatario vinculó la coyuntura económica con un debate estructural: el rol del Estado. Reivindicó la obra pública como herramienta de desarrollo y cuestionó las políticas de ajuste que impactan en las provincias, planteando una disputa de modelos.

El cierre de su intervención amplió el alcance del mensaje: “La unidad no es solo del peronismo, es de todas las argentinas y los argentinos”. Con esta definición, el gobernador buscó trascender la interna partidaria y posicionar el debate en clave nacional.

El peronismo como alternativa

Tras el encuentro de referentes políticos del peronismo por el 44° aniversario de las Islas Malvinas, el gobernador de La Rioja, Ricardo Quintela, criticó duramente las políticas que lleva adelante Javier Milei, habló sobre el potencial económico de los recursos provinciales y se alineó detrás de la figura de Axel Kicillof al que consideró el candidato más apto para las elecciones presidenciales del 2027.

“El compañero que mejor está posicionado es Axel Kicillof y hay que ayudarlo y fortalecerlo. Axel si es un candidato”, expresó a Futurock el mandatario provincial y fue tajante al señalar que su prioridad actual es la construcción de un frente opositor sólido por sobre su propia candidatura.

En esta línea, Quintela remarcó que la única alternativa visible es el peronismo que tiene que hacer todos los esfuerzos para poder “lograr o unificar un objetivo para volver a tomar el poder. ¿Para qué? para ponerlo al servicio de la gente”.

Con respecto al diálogo con otros gobernadores alineados al gobierno nacional, Quintela señaló que está buscando conversar con ellos y afirmó que sus pares “se están dando cuenta, están visualizando que no hay salida con este modelo. No hay salida, porque la asfixia es cada vez mayor”.