El repudiable comentario de Luis Majul sobre el Ni Una Menos.

Este último miércoles 3 de mayo tuvo lugar una nueva marcha anual del Ni Una Menos. La movilización, que se efectúa desde hace una década con el afán de visibilizar el reclamo de miles de familias que sufren la pérdida de una de los suyos debido a un femicidio, estuvo marcada en esta ocasión por el caso de Agostina Vega, la joven de 14 años que fue violada y asesinada en la periferia de la Ciudad de Córdoba.

La masiva convocatoria tuvo enorme repercusión en los medios de comunicación, incluyendo el programa que Luis Majul conduce en LN+, donde analizaron el contenido de la misma. En ese sentido, Luis Majul hizo una lectura que indignó a muchos en las redes sociales.

Marcha del Ni Una Menos este miércoles 3 de junio.

¿Qué dijo Luis Majul sobre el Ni Una Menos?

"Yo voy a decir algo con respecto al Ni Una Menos. Yo estoy de acuerdo con terminar con los femicidios. Ahora, primero miremos los datos", indicó el reconocido periodista, haciendo mención a que "Patricia Bullrich acaba de publicar un tuit muy fuerte" con relación a las medidas que el Gobierno tomó para aplacar ese flagelo, sin ponderar la desfinanciación en áreas clave.

"Lo segundo que quiero decir es que no puede ser que cada cinco minutos, además del Ni Una Menos, te piden un presupuesto y te piden dinero para un presupuesto. No va una cosa con la otra. El propósito es terminar con los femicidios, no pedir más presupuesto", se quejó el comunicador.

Al momento de repasar el posteo de la ex Ministra, una de sus compañeras en el estudio comentó que coincidía, pero que también sentía necesario manifestar que "el Gobierno de Javier Milei pretendía quitar el femicidio del Código Penal", lo cual calificó como "una barbaridad que finalmente no ocurrió", ante la mirada anodina de Majul.