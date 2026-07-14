RIMI: darán beneficios fiscales a pymes que inviertan en energía renovable

El Gobierno Nacional habilitó a las pymes a acceder a beneficios fiscales por inversiones en equipamiento destinado a generar, almacenar o transportar electricidad mediante fuentes renovables, sin necesidad de alcanzar el monto mínimo exigido con carácter general por el Régimen de Incentivo para Medianas Inversiones (RIMI).

La medida fue formalizada por la Secretaría de Energía mediante la Resolución 161/2026, publicada este martes en el Boletín Oficial y vigente desde el 14 de julio. La norma aprobó el listado de bienes que podrán recibir el tratamiento promocional y estableció las condiciones que deberán cumplir las empresas interesadas.

El principal beneficio consiste en que las inversiones alcanzadas podrán acceder a la amortización acelerada en el impuesto a las Ganancias y a la devolución de los créditos fiscales del impuesto al valor agregado (IVA).

En términos prácticos, el régimen permite computar más rápidamente el costo de los equipos para reducir la carga de Ganancias y solicitar la devolución del IVA pagado en las adquisiciones, en lugar de esperar a compensarlo con débitos fiscales futuros.

Cómo funcionan los beneficios para pymes del RIMI que inviertan en energías renovables

El RIMI establece normalmente que las empresas deben alcanzar un volumen mínimo de inversión durante un plazo de dos años. Sin embargo, la legislación exceptuó de esa condición a determinados proyectos, entre ellos los vinculados con bienes de alta eficiencia energética, sistemas de riego, mallas antigranizo y bienes semovientes. La nueva resolución reglamentó específicamente la excepción correspondiente al sector eléctrico renovable.

Quedarán comprendidas las inversiones productivas en bienes muebles amortizables destinados a generar, almacenar o transportar energía eléctrica a partir de fuentes renovables. La Secretaría de Energía aprobó el detalle de los equipos mediante un anexo y delegó en la Subsecretaría de Energía Eléctrica la facultad de modificar o actualizar ese listado, además de dictar normas complementarias.

No obstante, el acceso a los beneficios no será automático. Las mipymes deberán encontrarse inscriptas en alguno de los registros oficiales correspondientes al tipo de proyecto.

Podrán acreditar su situación mediante el Registro de Proyectos de Generación de Energía Eléctrica de Fuente Renovable (RENPER), el Registro Nacional de Proyectos de Almacenamiento de Energía Eléctrica (RENPALMA) o el Certificado de Usuario-Generador, según corresponda.

La disposición apunta tanto a emprendimientos de generación renovable como a proyectos de almacenamiento y generación distribuida, en los cuales una empresa produce electricidad para su propio consumo y eventualmente inyecta excedentes a la red.

La norma no fija un nuevo presupuesto estatal ni establece subsidios directos para la compra de equipos. El incentivo se instrumentará a través de beneficios tributarios sobre las inversiones efectivamente realizadas por las empresas y alcanzadas por el listado aprobado.