Delantero Sorloth, víctima de acoso en internet tras la eliminación de Noruega del Mundial

Imagen de archivo de los jugadores noruegos Alexander Sorloth y Jorgen Strand Larsen abatidos tras quedar eliminados en cuartos de final del Mundial ante Inglaterra, en el Estadio Miami, Miami Gardens, Florida, EEUU.

El ​delantero noruego Alexander Sorloth ha sido objeto de graves insultos en ‌internet tras la ‌eliminación de su selección en los cuartos de final del Mundial ante Inglaterra el sábado, dijo el seleccionador, Stale Solbakken.

Los insultos comenzaron después de que Sorloth optara por disparar en lugar ​de pasar ⁠el balón a Erling Haaland, que ‌estaba desmarcado, durante un contraataque ⁠de dos contra uno, ⁠mientras Noruega ganaba 1-0. Su disparo fue bloqueado e Inglaterra empató minutos después, llegando ⁠a ganar 2-1 tras la ​prórroga.

La pareja de Sorloth, Lena ‌Selnes, compartió capturas de ‌pantalla en Instagram en las que ⁠se veía una avalancha de mensajes hostiles, incluidos comentarios en los que se instaba al delantero a ​quitarse la ‌vida.

Este contenido se hizo gracias al apoyo de la comunidad de El Destape. Sumate. Sigamos haciendo historia. SUSCRIBITE A EL DESTAPE

"Es trágico", dijo Solbakken en una rueda de prensa en Miami. "Este es el mundo en el que vivimos. Les digo a los ⁠chicos que se mantengan alejados de las redes sociales, sobre todo en días como este. No hay nada más que decir al respecto, salvo que carece por completo de sentido en todos los niveles ‌posibles".

Sorloth, de 30 años, que juega en el Atlético de Madrid, defendió su decisión tras el partido, explicando que el defensor inglés John Stones había cerrado ‌la línea de pase hacia Haaland.

"Lo único que quería hacer en esa situación era ‌pasarle el ⁠balón a Erling", dijo Sorloth. "Pero me pareció que no había ​espacio para el pase, así que opté por disparar".

Con información de Reuters