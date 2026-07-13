¿Hay partidos del Mundial 2026 hoy lunes 13 de julio 2026? Todo lo que hay que saber de la agenda de partidos

Estadio en el Mundial 2026. (Crédito de foto: AFP)

El Mundial 2026 ha entrado en su etapa de máxima definición de partidos tras un mes de intensa competencia en Norteamérica. Luego de una extensa seguidilla de fútbol diario, los aficionados experimentan una jornada inusual en el calendario. El certamen más grande de la historia, que por primera vez contó con 48 selecciones participantes, ya se despidió de las sedes de México y Canadá para concentrar toda su atención en el territorio estadounidense. En este contexto, la expectativa de los hinchas está puesta ya en semifinales y en la gran final, mientras los combinados ultiman los detalles tácticos de cara a los desafíos decisivos.

¿Hay partidos del Mundial 2026 este lunes 13 de julio?

Este lunes 13 de julio no se disputará ningún partido de la Copa del Mundo. La razón de este parate responde estrictamente al calendario de competencia y a la necesidad de otorgar descanso a las delegaciones clasificadas.

Ya habiendo concluido la fase de cuartos de final, la FIFA determinó que esta jornada funcione como un día de descanso oficial del torneo. Esta pausa resulta fundamental para la recuperación física de los futbolistas, considerando el desgaste acumulado en una edición que, debido a su nuevo formato ampliado, exige una demanda superior a la de ediciones anteriores.

El Mundial 2026 ya está en sus últimas fechas. (Crédito de foto: FIFA)

¿Cuándo se juegan las semifinales y la gran final?

La actividad oficial del Mundial 2026 se reanudará este martes 14 de julio a las 16:00 horas, momento en que Francia y España protagonizarán la primera semifinal en el imponente estadio de Dallas.

El miércoles 15 de julio, en el mismo horario, llegará el turno del segundo cruce de esta instancia, donde Argentina se medirá ante Inglaterra en la ciudad de Atlanta para definir al otro finalista. Estas cuatro selecciones que darán vida a las semifinales ostentan estrellas de campeonas del mundo FIFA, lo que anticipa un cierre de torneo de un nivel histórico.