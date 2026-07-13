La Selección Argentina se entrena, vuelve a Atlanta y se imponen cambios ante Inglaterra

La Selección Argentina se entrena en Kansas, vuelve a Atlanta y habrá cambios ante Inglaterra.

La Selección Argentina tendrá el último entrenamiento matutino en el predio de Kansas City, Estados Unidos, antes de viajar a Atlanta por la tarde de este lunes 13 de julio. El plantel dirigido por Lionel Scaloni se moverá en principio desde las 13.15 de Argentina, las 11.15 locales. Luego, trasladará unos 1100 kilómetros en avión (una hora y media de vuelo) hacia la ciudad en la que derrotó por 3-2 a Egipto, en los octavos de final, hace apenas seis días.

La práctica de esta mañana en Norteamérica aparece como fundamental en todo sentido, ya que será la más intensa antes de la histórica semifinal del Mundial 2026 frente a Inglaterra. El martes 14, ya concentrados en Atlanta, será el turno del último ensayo, en el que habrá trabajos importantes de balón detenido. Por la tarde o noche de la mencionada jornada, el entrenador hablará en la conferencia de prensa. Por supuesto, en las próximas horas no faltará el ritual del asado en la antesala a cada encuentro de la Copa del Mundo.

La Selección Argentina tendría cambios en la formación ante Inglaterra en el Mundial 2026

Scaloni manifestó luego del 3-1 a Suiza en los cuartos que no le gustó el rendimiento del equipo, por lo que todo indica que habrá al menos una modificación en el once. "Hoy no estuvimos bien, el rival nos manejó la pelota y sufrimos", reconoció el estratega. Si bien Cristian "Cuti" Romero y Leandro Paredes no pudieron completar el encuentro, en principio se trató simplemente de cansancio y desgaste, por lo que ambos estarán a disposición del cuerpo técnico nuevamente.

El centro de atención por estas horas pasa por la mitad de la cancha, un sitio neurálgico del juego en el que la "Albiceleste" no se impone a los adversarios. Otra vez, como contra Cabo Verde y Egipto, se vio a una zona medular con poca intensidad a la hora de recuperar la pelota, muy pasiva para marcar y demasiado espesa para la circulación del balón. Por lo tanto, allí podría haber una o hasta dos modificaciones.

La Selección Argentina se entrena en Kansas, vuelve a Atlanta y habrá cambios ante Inglaterra.

Si bien los niveles de Rodrigo De Paul y Enzo Fernández (quien también terminó exhausto) fueron inferiores al de Paredes y Alexis Mac Allister, es complejo imaginar afuera de la alineación tanto al "Motorcito" como al ex River. El hombre de Chelsea es uno de los mejores mediocampistas del mundo y fue clave en la consagración en Qatar, por lo que si está a pleno físicamente no saldría del equipo. En el caso de realizar una o dos variantes, los máximos candidatos a ingresar son dos históricos del ciclo: Nicolás González y Giovani Lo Celso. En los entrenamientos, "Nico" suele ser probado por el "Colorado".

Incluso, si bien es lo menos probable, no se descarta que el DT cambie el esquema, quite a un volante y agregue a Nicolás Otamendi en la última línea para defender con cinco futbolistas. En este sentido, el último ensayo en Kansas será determinante para conocer más precisiones al respecto.

Cómo ver en vivo Argentina vs. Inglaterra en el Mundial 2026

El encuentro por la semifinal será en Atlanta, Estados Unidos, el miércoles 15 de julio a las 16 horas de Argentina. La transmisión en vivo en la televisión será de TyC Sports, Telefe, la TV Pública y DSports. En tanto, el streaming online será de MiTelefe, TyC Sports Play, DGO, Disney+, Paramount+ y la TV Pública en vivo en YouTube.