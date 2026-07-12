No se vio en la TV: la reacción de Scaloni al tremendo golazo de Julián Álvarez en el Mundial 2026

Julián Álvarez marcó un verdadero golazo para la Selección Argentina en la agónica victoria por 3 a 1 ante Suiza en los cuartos de final del Mundial Estados Unidos, Canadá y México 2026. Lo que no se vio en la TV fue la reacción de Lionel Scaloni al tanto convertido por la "Araña" en el segundo tiempo del alargue para encaminarse a la clasificación a semifinales. La "Albiceleste" ahora jugará ante Inglaterra buscando un lugar en la final del campeonato del mundo.

Fiel a su estilo, el DT campeón de todo no salió a celebrarlo con sus compañeros sino que se quedó perplejo ante la definición del cordobés que sacó un remate espectacular con el que clavó la pelota en un ángulo. Por supuesto, el video en las redes sociales no tardó en hacerse viral, más aún sabiendo la manera que tiene el entrenador de vivir los partidos. De esta manera, Scaloni no exteriorizó esa felicidad, pero sí lo vivió como un argentino más.

El video que no se vio en la TV: así vivió Scaloni el gol de Julián Álvarez para el 2 a 1 de Argentina contra Suiza en el Mundial 2026

Por qué Lionel Scaloni no suele festejar los goles de la Selección Argentina

Lionel Scaloni construyó una imagen que ya forma parte de la identidad de la Selección Argentina: sereno, medido y con escasas demostraciones de euforia, incluso en los momentos más trascendentales. Mientras los futbolistas explotan en cada gol y los hinchas viven cada jugada al límite, el entrenador suele permanecer inmóvil en el banco de suplentes, una actitud que durante años despertó todo tipo de especulaciones.

Consultado por su actitud durante los partidos, Scaloni contó que su única cábala antes de cada encuentro consiste en ingresar al campo de juego con el pie derecho y persignarse. "Entro con el pie derecho y me hago la señal de la cruz, creo que puede ser una cábala", explicó el entrenador.

Sin embargo, descartó que exista algún ritual relacionado con los goles. Según señaló, simplemente vive esos momentos de una manera distinta: "Los festejo a mi manera, por dentro estoy contento, pero siempre digo que son los momentos que uno piensa hacerlo".

Scaloni profundizó en la explicación al reconocer que muchas veces queda impactado por lo que ocurre dentro del campo de juego, incluso antes de exteriorizar una emoción: "Lo que hago en el momento es cómo lo siento, pero sí estoy contento. Lo que pasa es que a veces ves cosas que no son normales y te quedás pensando como diciendo: 'Esto no puede estar pasando'."

Próximo partido de Argentina en el Mundial 2026: cuándo es, horario y rival en la semifinal

Así, el próximo partido que juegue Argentina será la semifinal del Mundial el próximo miércoles 15 de julio, a las 16 hs (horario argentino) en Atlanta. Como ocurre en todas las rondas de eliminación, el combinado nacional debería ganar en los primeros 90 minutos reglamentarios; en caso de mantenerse el empate, habrá dos tiempos suplementarios de 15 minutos.