Uno por uno: los puntajes de la clasificación de la Selección Argentina ante Suiza en el Mundial 2026

Los puntajes de la Selección Argentina en la victoria ante Suiza.

La Selección Argentina sufrió una vez más pero se metió en las semifinales del Mundial 2026: venció por 3 a 1 a Suiza en cuartos de final después de empatar 1 a 1 en los 90 minutos. Con goles de Alexis Mac Allister, Julián Álvarez y Lautaro Martínez, la 'Albiceleste' se metió entre los mejores cuatro países del certamen y enfrentará el próximo miércoles a Inglaterra en búsqueda de repetir la final que alcanzó en Qatar 2022.

Los puntajes de la Selección Argentina en la clasificación ante Suiza en cuartos del Mundial 2026

Emiliano Martínez (6): firme en las intervenciones que tuvo y con poca responsabilidad en el gol, estuvo muy preciso con los balones largos para habilitar a sus compañeros.

Nahuel Molina (4): a pesar de algunas escaladas interesantes en ataque, el gol de Suiza entró por su sector y perdió la marca en esa jugada.

Cristian Romero (7): sólido en defensa, no perdió en los duelos individuales y le dio equilibrio al equipo cuando todos se lanzaron al ataque para buscar el triunfo.

Lisandro Martínez (6): no mostró la seguridad de otros partidos pero se sumó al circuito de ataque cuando Suiza se quedó con un hombre menos.

Nicolás Tagliafico (5): regular noche del lateral izquierdo, que no pesó en ataque y estuvo correcto en defensa.

Leandro Paredes (7): volvió a demostrar por qué es una pieza clave del mediocampo. Recuperación y distribución en la recta final, otra gran actuación del mediocampista de Boca.

Rodrigo De Paul (3): otra mala actuación del 'Motorcito'. No tuvo peso en mitad de cancha para distribuir la pelota y sufrió en la marca; el gol rival entró por su sector, que debía defender junto a Molina.

Enzo Fernández

Alexis Mac Allister (7): de mayor a menor, la mejor presentación del volante del Liverpool en el torneo. Abrió el marcador con un golazo de cabeza a la salida de un córner pero se desdibujó en el complemento.

Lionel Messi (6): partido sin brillo del astro que, igualmente, se hizo cargo de la pelota en los minutos finales.

Julián Álvarez (9): luchó arriba y ganó varios duelos contra los defensores suizos. noNtuvo situaciones claras de frente al arco rival en casi todo el partido, pero soltó un zapatazo infernal para el 2 a 1 y la locura del combinado nacional.

Nicolás González (7): entró para darle más dinamismo al ataque albiceleste y tuvo algunas escapadas por el sector izquierdo aunque sin mucha claridad. Clave en defensa, robó la pelota que finalizó con el tercer gol.

Gonzalo Montiel (5): pocas intervenciones del lateral derecho de River, que ingresó por Molina. No tuvo prácticamente acción en defensa con toda la defensa de Suiza metida en su propia área.

Lautaro Martínez (7): cerró el partido con un gol en el cierre del alargue y

Thiago Almada (7): otro gran ingreso del banco de suplentes de Argentina en el alargue. Se hizo cargo junto a Messi de la pelota, movió los hilos en ofensiva y buscó los pocos espacios que cedía la defensa rival.

Nicolás Otamendi (6): un animal en los envíos aéreos de los últimos minutos cuando el rival lo salió a buscar con pelotazos.

José Manuel López (7): templanza absoluta en la primera pelota que tocó para darle un tiempo de más a la jugada en ataque, buscar a Julián y asistirlo para un golazo del delantero del Atlético de Madrid.