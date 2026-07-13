El Gobierno de La Rioja ratificó que los Chachos circularán hasta fin de año para enfrentar la caída de fondos nacionales

El Gobierno de La Rioja ratificó que los Bonos de Cancelación de Deuda (BOCADE), conocidos como Chachos, volverán a circular desde agosto y permanecerán vigentes hasta diciembre como parte de la recomposición salarial destinada a los trabajadores de la Administración Pública provincial. La medida contempla el pago de un bono mensual equivalente a 50.000 Chachos, que luego será incorporado al salario de los empleados estatales.

La confirmación fue realizada por el ministro de Hacienda y Finanzas, Fabián Blanco, quien explicó que la decisión responde a una estrategia para fortalecer el poder adquisitivo de los trabajadores y, al mismo tiempo, dinamizar la economía provincial en un contexto marcado por la caída de los recursos nacionales y la retracción del consumo.

Según precisó el funcionario, la provincia utilizará inicialmente el remanente de Chachos que quedó disponible tras la implementación del programa durante 2024, por lo que no será necesario realizar una nueva impresión de manera inmediata. No obstante, aclaró que el Ejecutivo mantiene abierta la posibilidad de emitir más unidades si la demanda lo requiere, aunque esa decisión dependerá del gobernador Ricardo Quintela.

Blanco señaló que la reactivación del instrumento financiero fue impulsada luego de mantener reuniones con distintos sectores de la economía provincial, que manifestaron la necesidad de volver a contar con esta herramienta para incentivar el movimiento comercial.

"Era un requerimiento que venían solicitando los distintos actores de la economía local y el gobernador tomó la decisión de volver a ponerla en marcha", sostuvo.

El ministro destacó que el bono en Chachos integra el incremento salarial anunciado recientemente por el Gobierno provincial y aseguró que contribuirá a aliviar la situación económica de los trabajadores estatales y también de los comercios riojanos, afectados por el escenario de recesión.

En ese sentido, indicó que las cámaras empresarias expresaron expectativas positivas respecto del regreso del instrumento, al considerar que permitirá fortalecer el consumo interno durante los próximos meses.

Blanco también se refirió a la situación financiera de la provincia y advirtió que continúa el impacto de la disminución de los recursos enviados por el Gobierno nacional. Informó que el adelanto de coparticipación solicitado por La Rioja aún no fue transferido y aseguró que durante junio la provincia recibió unos 8.000 millones de pesos menos en términos reales por ese concepto.

El funcionario atribuyó esa situación a la caída de la recaudación nacional, especialmente del IVA, producto de la disminución del consumo, lo que repercute directamente en la distribución de fondos coparticipables hacia las provincias. La reimplementación de los Chachos forma parte de la recomposición salarial anunciada por el Ejecutivo riojano, que prevé incrementos promedio de entre el 14% y el 15%, según el escalafón y la categoría de cada trabajador.

El esquema contempla aumentos al salario básico, sumas fijas remunerativas y el bono mensual de 50.000 Chachos para distintos sectores de la Administración Pública, entre ellos el Escalafón General, Salud, Seguridad, Educación y áreas vinculadas.

Desde el Gobierno provincial precisaron que la medida representa una inversión mensual adicional de 12.200 millones de pesos, elevando la masa salarial del Estado de aproximadamente 81.000 millones a 94.000 millones de pesos.

Finalmente, las autoridades confirmaron que una vez finalizado el período de circulación de los Chachos, previsto para diciembre, el monto correspondiente al bono será incorporado de manera permanente al salario de los trabajadores estatales.