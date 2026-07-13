Fórmula 1: el manager de Oscar Piastri rompió el silencio sobre los rumores de una desvinculación con McLaren

Piastri ha sonado para sumarse a Red Bull en 2027.

La temporada pasada de la Fórmula 1 había comenzado con Oscar Piastri como el principal candidato al título, ya que le había sacado una buena diferencia a su compañero y Max Verstappen estaba lejos de la contienda en las primeras fechas del campeonato. Sin embargo, una combinación de errores propios y decisiones de McLaren inclinaron la balanza para el lado de Lando Norris, quien obtuvo su primera consagración con dos puntos de ventaja sobre el as de Red Bull.

Como resultado, el piloto australiano pasó de ser primero a terminar el año en el tercer lugar de la tabla, algo que generó cierta tensión interna en la escudería británica, señalada de favorecer al inglés en la definición del campeonato. Eso combinado con la caída de rendimiento de McLaren en el inicio de la nueva era de la F1 ha llevado a que surjan rumores sobre la posible salida del oceánico, que buscaría un asiento en Red Bull para 2027.

Al menos así lo indicaron los rumores que surgieron hace unas semanas en los medios europeos, donde se hablaba de un posible intercambio entre austriacos e ingleses para que Verstappen pase a vestirse con el mono papaya en la siguiente temporada. No obstante, Mark Webber, el representante de Piastri, salió a desmentir dicha información al señalar que no están desarrollándose conversaciones vinculadas a la salida de su piloto de la sede de Woking.

“Oscar tiene contrato con McLaren por un futuro próximo”, comenzó el expiloto de F1, refiriéndose al acuerdo que une al australiano con McLaren hasta finales del 2028. Además de eso, Webber atacó a la prensa por la difusión del rumor, señalando que tanto la voluntad del piloto como la del equipo es mantener el vínculo a largo plazo y aseguró que Piastri tiene la mente puesta en eso y no en buscar un nuevo hogar.

“Hablar de que está presionando para irse es una tontería. Se han escrito muchas invenciones sobre él y otros equipos. McLaren ha dicho repetidamente que lo quiere a largo plazo y Oscar está centrado en eso”, agregó. Cabe mencionar que desde la escudería británica también se pronunciaron sobre los rumores y afirmaron que están contentos con su dupla actual, por lo que no tienen planes de cambios por el momento.

El australiano tuvo dos podios en esta temporada.

La tabla de posiciones de la Fórmula 1 tras el GP de Gran Bretaña