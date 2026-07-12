Al mufa no le salió: el influencer Speed quiso maldecir a la Selección Argentina pero se fue triste a su casa

La quiso mufar y no pudo: qué pasó con el influencer Speed durante Argentina vs. Suiza por el Mundial 2026.

El influencer IShowSpeed volvió a convertirse en protagonista durante el Mundial 2026, esta vez en el triunfo de la Selección Argentina por 3 a 1 sobre Suiza en los cuartos de final. El streamer asistió al encuentro con una camiseta de la 'Albiceleste' para intentar "mufar" al equipo de Lionel Scaloni, aunque su plan no dio resultado y terminó abandonando el estadio antes del final.

Durante el partido, Speed se mostró irónicamente a favor de Argentina mientras sufría con cada uno de sus goles. Luego del tempranero tanto de Alexis Mac Allister a la salida de un córner, se mostró incrédulo frente a la cámara y lanzó: "¿Qué pasa? No funciona, chat. ¿Qué tengo que hacer?".

A lo largo del encuentro continuó con la misma actitud. Celebró de espaldas al público el empate parcial de Suiza y se ilusionó cuando el partido se extendió al alargue. Sin embargo, el golazo de Julián Álvarez provocó su desesperación y la conquista definitiva de Lautaro Martínez terminó por hacerlo abandonar el estadio antes del pitazo final.

La presencia de Speed en el partido tuvo un condimento especial por la fama que adquirió durante la competición, ya que en los primeros encuentros del torneo asistió con distintas camisetas y sus seguidores detectaron un patrón: siempre terminaba perdiendo el equipo cuya camiseta vestía.

A partir de esa situación, ya en los octavos de final, el influencer decidió modificar la estrategia y comenzó a utilizar camisetas divididas con los colores de ambos equipos. Así ocurrió, por ejemplo, durante el Fan Fest de Kansas City, donde siguió el triunfo de Inglaterra sobre Noruega en el otro encuentro correspondiente a los cuartos de final de la jornada.

La quiso mufar y no pudo: qué pasó con el influencer Speed durante Argentina vs. Suiza por el Mundial 2026.

Quién es Speed, el influencer que intenta distraer a Messi en el Mundial 2026

Su nombre real es Darren Jason Watkins Jr. y es uno de los creadores de contenido más populares de Estados Unidos. Se hizo conocido en YouTube bajo el nombre Speed por sus transmisiones en vivo, sus reacciones exageradas y su estilo caótico. Con el correr de los años, su fanatismo por Cristiano Ronaldo lo transformó en una de las figuras más influyentes ligadas al fútbol dentro del streaming.

Su devoción por Cristiano Ronaldo lo transformó, casi automáticamente, en una figura incómoda para los seguidores de Messi y en cada partido de Selección suele ser visto como un provocador, ya que no solo viste la camiseta del rival, sino que intenta distraer a los jugadores. En redes sociales circula la idea de que en realidad el influencer da mala suerte porque las selecciones por las que ha hinchado han quedado eliminadas.

Argentina vs. Inglaterra, una semifinal histórica del Mundial 2026

El encuentro por la semifinal del Mundial 2026 será en Atlanta, Estados Unidos, el miércoles 15 de julio a las 16 horas de Argentina. La transmisión en vivo en la televisión será de TyC Sports, Telefe, la TV Pública y DSports. En tanto, el streaming online será de MiTelefe, TyC Sports Play, DGO, Disney+, Paramount+ y la TV Pública en vivo en YouTube.