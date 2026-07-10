Cambian el recorrido de una de las líneas de colectivos que une la Ciudad con zona sur

La medida, reglamentada este viernes a través de la Resolución 43/2026 de la Secretaría de Transporte, impacta en los distintos ramales, además de eliminar dos servicios.

El Gobierno nacional oficializó cambios en los recorridos de la línea 28, uno de los servicios de colectivos más utilizados del Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), que conecta la Terminal de Ómnibus de Retiro con Puente La Noria y otros destinos de la zona sur del conurbano bonaerense.

La medida, reglamentada este viernes a través de la Resolución 43/2026 de la Secretaría de Transporte, impacta en los distintos ramales, además de eliminar dos servicios.

Cambios en la línea 28

¿Cuál es el nuevo recorrido de la línea 28?

Entre las principales novedades figura la prolongación del recorrido entre Retiro y la Terminal de Ómnibus de Puente La Noria, junto con la reorganización de los ramales para adecuar la operación del servicio.

El ramal G, por ejemplo, dejará de prestar el recorrido que unía Puente Uriburu con el barrio José Hernández, en La Matanza. En su lugar, pasará a identificar el servicio que conecta Puente de la Noria con Ciudad Universitaria, aunque con un tramo extendido y una frecuencia diferente.

Además, el actual ramal J será renombrado como ramal I, mientras que el recorrido que unía Puente de la Noria con la estación Rivadavia también será modificado como parte de la reorganización aprobada por la Secretaría de Transporte.

La resolución 43 también dispone la supresión de dos servicios de la línea 28. Se trata del ramal F, que unía Ciudad Universitaria con Liniers, y del ramal K, que conectaba Puente de la Noria con la estación Liniers. Ambos dejarán de operar dentro del nuevo esquema de explotación del servicio.

De acuerdo con el área conducida por Mariano Plencovich, la actualización de los parámetros operativos busca adecuar los recorridos a la demanda actual y optimizar la circulación en los corredores alcanzados por la medida.

Recorrido de los ramales de la línea 28