La encuestadora Casa Tres realizó un sondeo a más de 2 mil personas entre el 20 al 23 de junio. En el mismo se realizaron diferentes preguntas en relación a la situación económica, social y política. En ese sentido, el gobernador Axel Kicillof aparece como el principal opositor a Javier Milei. Además, le saca una diferencia de dos dígitos a Cristina Fernández de Kirchner.

El sondeo se llevó adelante en todo el país sobre 2.360 casos efectivos. El nivel de confianza es del 95,45% mientras que el margen de error ronda en +/- 2%. Una de las preguntas abiertas que más impactó fue la siguiente: ¿Quién cree que es hoy el/la líder de la oposición al Gobierno de Javier Milei?.

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El principal opositor a Javier Milei: cómo está en su duelo con Kicillof

Kicillof es percibido como el mayor opositor al gobierno con 36 puntos, mientras que Cristina Fernández acumula 23%. El periodismo aparece tercero con un 8% y en cuarto y quinto lugar asoman Mauricio Macri y Myriam Bregman con un 6% cada uno.

Por otra parte, la consultora realizó una medición sobre la imagen de 7 dirigentes políticos. Patricia Bullrich, que en los últimos meses desafió la conducción de Karina Milei, tiene la mejor imagen de la dirigencia política con 45% y 51% de negativa.

La siguen Cristina Fernández y Axel Kicillof con un 43% de positiva pero la ex presidenta tiene 55% de imagen negativa, mientras que el actual gobernador tiene 51%.

Con 43% de imagen positiva también aparece Javier Milei. Sin embargo, la negativa del Presidente llega al 54%, por lo que el actual presidente se encuentra por debajo en diferencial de imagen ante el gobernador bonaerense.

En quinto lugar aparece otro ex presidente como Mauricio Macri con 35% de positiva y 63% de negativa; y Karina Milei con 27% de positiva y 65% de negativa.

A pesar de que la imagen de la gestión libertaria aumentó 3% entre mediados y finales de junio, los sentimientos de lo argentinos y argentinas de cara al futuro siguen negativos.

El 64% de los consultados manifiestan sentimientos negativos, como miedo, incertidumbre, desilusión, bronca, enojo, tristeza y angustia, sobre el futuro del país. Dicha tendencia comenzó en noviembre de 2025 y se consolidó en 2026. En tanto, apenas un tercio (32%) tiene sentimientos positivos relacionados a la esperanza.

Entre los jóvenes entre 16 y 29, el electorado más afín al gobierno, los sentimientos negativos trepan hasta el 59% y entre los mayores de 66 años llegan hasta el 66%. Respecto de los principales problemas del país, la economía está primera con el 24%, seguida por la corrupción con 17, bajos salarios con 15% y desempleo con 13%. La inflación está abajo con tan solo el 2%.

El 40% de los consultados del AMBA dicen que su sueldo le alcanza justo o llega sobrado a fin de mes, contra un 58% que tiene dificultades o grandes dificultades. En el interior, el 55% dice tener complicaciones con el salario.

Las conclusiones de la consultara se basan en que el “64% de los argentinos manifiestan sentimientos negativos sobre el futuro del país”, aun un “40% aprueba la gestión del Gobierno Nacional”. El “55% considera que el país está yendo en el camino equivocado”, y directamente “el 54% cree que el gobierno no sabe cómo resolver los principales problemas económicos”.