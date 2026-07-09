Dolor en la televisión: murió el histórico creador de "La llama que llama" y "Dicen que soy aburrido".

La televisión y el universo de la publicidad se despiden con dolor de Ramiro Agulla, creador de clásicos como "La llama que llama" y el spot "Dicen que soy aburrido". Oriundo de Río Gallegos, el creativo murió a los 62 años y dejó un legado que perdurará por siempre en la memoria de los argentinos que siguen recordando con humor sus publicidades.

Agulla&Bacetti fue la dupla creativa bajo la cual trabajó y dio origen a algunas de las campañas publicitarias más emblemáticas de la televisión argentina. La mayoría fueron joyas de los años '90, como "La llama que llama" (Telecom) o "En tu cabeza hay un gol" (Cerveza Quilmes) y spots para Oca, Hellman's, Renault Clio o YPF.

El galleguense se desempeñó además como el líder de la campaña que llevó a De la Rúa a la presidencia. "Dicen que soy aburrido... ¿será que no manejo Ferraris?" es el slogan que aún permanece en la memoria de los argentinos y que nació para publicitar al por aquel entonces candidato.

El adiós de Antonio de la Rúa a Ramiro Agulla

Antonio de la Rúa le dedicó un sentido homenaje a Ramiro Agulla tras conocerse la noticia de su muerte. El abogado e hijo de Fernando de la Rúa e Inés Pertiné mantenía una amistad con el publicista, quien integró el equipo que diseñó la campaña presidencial que llevó a su padre a la Casa Rosada en 1999.

Fernando de la Rúa se despidió de Ramiro Agulla en redes sociales.

El vínculo entre ambos comenzó justamente durante aquella campaña electoral, cuando Antonio daba sus primeros pasos en el mundo de la comunicación política. Agulla y su histórico socio Carlos Baccetti fueron los responsables de crear el recordado spot "Dicen que soy aburrido", una pieza que marcó un antes y un después en la publicidad política argentina y que aún hoy permanece en la memoria colectiva. Con el correr de los años, la relación trascendió el ámbito profesional y se convirtió en una amistad cercana.

Tras conocerse el fallecimiento del creativo, Antonito eligió despedirlo con un emotivo posteo en sus historias de Instagram. Sin escribir una sola palabra, compartió dos fotografías que reflejaban el vínculo que los unía. En una de ellas se los ve compartiendo un asado, sentados uno al lado del otro durante una sobremesa, en una escena distendida que deja ver la confianza y el afecto que construyeron a lo largo de los años.

Fernando de la Rúa se despidió de Ramiro Agulla en redes sociales.

La segunda imagen muestra a Ramiro Agulla junto a Darío Lopérfido, quien también tuvo un rol importante en la incorporación del publicista al equipo de comunicación de Fernando de la Rúa durante la campaña presidencial de 1999.