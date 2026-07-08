Polémica en la Selección Argentina por lo que dijo Diego Latorre sobre Messi: "Muy malo"

Diego Latorre, Mariano Closs, Leo Gabes y Esteban Edul repasaron en ESPN el partido de Lionel Messi ante Egipto.

El agónico empate y la posterior clasificación de la Selección Argentina ante Egipto dejaron mucha tela para cortar en el análisis futbolístico. En ESPN, los periodistas Diego Latorre, Mariano Closs y Esteban Edul se metieron de lleno en la montaña rusa de emociones que atravesó Lionel Messi, quien pasó de un arranque preocupante a convertirse en el héroe del partido y terminar conmovido hasta las lágrimas.

Diego Latorre no anduvo con vueltas a la hora de abrir el debate y puso el foco en el rendimiento del capitán antes de la reacción argentina. "Ayer Messi, para mí, jugó un partido muy malo hasta el primer gol de Argentina. Un partido muy malo, como en otras épocas", disparó el exdelantero, que además describió a un Messi "fusilado, sin chispa, sin reacción, que no podía gambetear a nadie".

La imagen preocupó a más de uno en las tribunas y frente a las pantallas: el capitán, lejos de su mejor versión, parecía no encontrarle la vuelta al partido mientras el resultado se complicaba.

La transformación después del gol de Cuti Romero

Sin embargo, todo cambió con el descuento de Cristian "Cuti" Romero, asistido justamente por Messi. Latorre remarcó el quiebre anímico que provocó esa jugada en el capitán: "Fijate lo que es la mente. Él logra asistir a Romero, se hace el gol del descuento y se transformó; se convirtió en otro jugador".

El analista fue más allá y descartó que el bajón inicial respondiera a un problema físico. Según explicó, después de ese momento bisagra se lo vio a Messi "hacer una jugada impresionante por el costado derecho", lo que confirmaría que la clave estuvo en lo mental y no en el estado físico del rosarino.

El 0-2 y la sombra de la eliminación

Mariano Closs aportó otra capa al análisis al poner el foco en el plano psicológico que debió atravesar todo el plantel, y en particular Messi, cuando el partido parecía sentenciado con el doblete de Egipto. "¿Andá a saber en el 0-2 cómo se sintió? ¿Habrá pensado en un momento 'chau, estamos afuera'?", se preguntó el relator.

Closs también sumó un dato no menor: el penal errado por Messi antes del quiebre emocional pudo haber golpeado anímicamente al capitán en un momento ya de por sí complicado para el equipo.

El llanto que dejó a todos pensando

El más detallista fue Esteban Edul, que se detuvo en la imagen que más repercusión generó: un Messi quebrado emocionalmente durante varios minutos tras el final del partido. Para el periodista, no se trató de una emoción pasajera. "Para mí, ese llanto final... porque no es que se emocionó y se recompuso; lloró durante un rato largo. Para mí ese llanto es un poco de 'se terminó'. Es la angustia del final", analizó.

Edul fue todavía más profundo en su lectura y planteó qué podría estar pasando por la cabeza del capitán en ese momento tan particular. Según su interpretación, Messi estaría procesando el cierre de una etapa: "Ya no soy campeón del mundo, no sé si voy a seguir jugando en la Selección, esta es mi última Copa del Mundo".

Para cerrar el debate, Closs coincidió con la gravedad que hubiese implicado una eliminación en esta instancia del torneo. El conductor fue contundente al remarcar que "quedar afuera en octavos de final era durísimo" para un equipo que llegaba como campeón del mundo vigente y con una jerarquía que no admitía sorpresas tempranas.

El análisis conjunto de los tres periodistas de ESPN pintó un cuadro completo de lo que significó ese partido para Messi: un comienzo gris, una épica transformación mental tras el gol de Romero, y un final cargado de una angustia que, según la lectura de Edul, tuvo mucho más que ver con el futuro que con el resultado del partido en sí.