En medio de la crisis económica que atraviesa la industria y que se profundizó con las políticas implementadas por el gobierno de Javier Milei, la empresa de maquinaria agrícola Metalfor despidió a 35 trabajadores de su planta ubicada en la localidad cordobesa de Noetinger. La decisión generó conmoción entre los empleados, quienes recibieron los telegramas pocas horas después de retirarse anticipadamente de sus puestos de trabajo para ver el partido de la Selección Argentina frente a Egipto.

Según relataron los propios operarios, ese martes la jornada finalizó al mediodía por un acuerdo alcanzado con la empresa. Sin embargo, apenas media hora más tarde comenzaron a recibir notificaciones del Correo Argentino para retirar la documentación que confirmaba sus despidos.

"A las 12 nos retiramos por un acuerdo con la empresa para ver el partido. A las 12.30 empezaron a llegar mensajes para que fuéramos al correo a retirar el telegrama de despido", contó Fausto Barbero, uno de los trabajadores despedidos, en declaraciones a Mitre Córdoba.

Los empleados descubrieron los despidos al regresar a la planta

Varios de los trabajadores terminaron de confirmar su desvinculación este miércoles, cuando intentaron ingresar a la fábrica y comprobaron que sus accesos habían sido bloqueados por la empresa. La medida sorprendió a la plantilla debido a que Metalfor se encuentra atravesando un procedimiento preventivo de crisis, un mecanismo legal destinado a negociar alternativas antes de avanzar con suspensiones o despidos masivos.

Barbero, quien acumulaba 21 años de antigüedad en la firma, lamentó la decisión y responsabilizó a la conducción de la empresa por la situación. "Toda una vida le dejé a la empresa. Por un mal manejo de la directiva hoy se encuentran con esta situación", expresó.

La planta de Noetinger empleaba a 146 personas, por lo que la salida de 35 trabajadores representa un fuerte golpe para la economía de esa localidad del sudeste cordobés, donde la actividad industrial tiene un peso central en el comercio y el empleo.