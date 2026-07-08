Un famoso cantante argentino reveló detalles inéditos sobre su pasado: "Yo quería ser carnicero"

Un famoso cantante reveló detalles inéditos sobre su profesión antes de convertirse en un exitoso artista.

El artista Abel Pintos sorprendió al revelar cuál era su profesión antes de convertirse en el exitoso cantante que es hoy, durante una transmisión en vivo del programa Es mi sueño (El Trece).

​Todo surgió cuando el músico contó que, en su pasado, trabajó como carnicero durante un corto período. Asimismo, reveló que le apasionaba el rubro y que se imaginaba dedicándose a eso de adulto: “A los 11 años yo quería ser carnicero”.

​En ese sentido, explicó: “El año que fui a cantar a Cosquín, en el 98, me fui diciéndole al carnicero con el que yo trabajaba, que me dejó hacer una pasantía de verano: ‘Me voy a Cosquín, canto y vuelvo’. No volví nunca más”.

Abel Pintos se presentará en República Folklore

La ciudad de Buenos Aires será protagonista del primer festival de Folklore de su historia. El 21 y 22 de noviembre de 2026 se llevará a cabo en la capital argentina con una propuesta que reunirá a artistas históricos del género y a nuevas generaciones en torno a la música, la gastronomía y la identidad cultural del país.

En ese sentido, el festival propone dos jornadas completas en el Parque de la Ciudad para disfrutar de más de 50 artistas que se presentarán en 3 escenarios. Hasta el momento, algunos artistas que formarán parte del Line Up son el Chaqueño Palavecino, Abel Pintos, Soledad, Los Nocheros, Lázaro Caballero, Jorge Rojas, Cazzu, Los Manseros Santiagueños, entre otros.

Por otra parte, el evento de música ya tiene sus entradas a la venta con accesos generales que inician en $32.000, un valor que aumenta según el sector y la comodidad visual hacia el escenario principal. Sin embargo, por el momento sólo se encuentran disponibles las entradas de movilidad reducida con CUD y abono tempraneros que inician en $140.000.