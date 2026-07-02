Abel Pintos adquirió 93 hectáreas en Lavalle para un emprendimiento productivo.

El cantante Abel Pintos dio un paso importante fuera del escenario al adquirir 93 hectáreas en Lavalle, Mendoza, con la intención de replicar en esa región un proyecto productivo y educativo que ya lleva adelante en Mercedes, Buenos Aires, llamado "La Matera". La compra se concretó a fines de 2024 junto a su socio Marcelo González.

El plan para este nuevo espacio incluye el cultivo de frutos secos, especialmente pistachos, y un vivero, además de un área educativa orientada a enseñar a los niños sobre las tareas vinculadas al agro y el medio ambiente. En Buenos Aires, el foco principal está en la producción de nuez pecán, mientras que en Mendoza se apuesta por el pistacho y algunos olivos.

El ingeniero agrónomo que acompaña el proyecto explicó que la elección de Lavalle respondió a ventajas estratégicas como el derecho al agua, la proximidad a la ruta y la cercanía con el aeropuerto de Mendoza. “Todo va a estar centrado en la producción de pistacho, además de una pequeña porción de olivos”, señaló hace seis meses, como bien recuerda el medio local Los Andes.

En agosto, Marcelo González compartió en sus redes sociales una imagen celebrando la adquisición, posando con una sonrisa frente al cartel del "Establecimiento La Matera Cuyana", que combina un mate con una guitarra y lleva orgullosamente las leyendas "Mendoza" y "Argentina".

El elogio de Abel Pintos para Nehuel Pennisi: "Lo trajimos por eso"

La nueva temporada de Es mi sueño arrancó con una incorporación que no pasó desapercibida: Nahuel Pennisi debutó como jurado del certamen y lo hizo acompañado por nada menos que Abel Pintos, quien lo acompañó hasta su lugar en el panel.

Antes de comenzar la gala, Guido Kaczka eligió presentar a ambos artistas de una manera particular. Con humor, dijo: “Es una rutina presentar a la voz de Abel Pintos, pero hoy voy a presentar no a la voz, sino a las voces. Señoras y señores, con nosotros, Abel Pintos y Nahuel Pennisi”, mientras los músicos ingresaban juntos al escenario.

Ya instalado en el estudio, Guido bromeó sobre la nueva experiencia de Nahuel en el programa: “Nahuel, tercera etapa. Abel ya te habrá explicado todo porque es un pedagogo, además de todo lo otro”. Pennisi contestó con entusiasmo y brevedad: “Con todo”.

Para cerrar el intercambio, Abel Pintos destacó con humor la personalidad de su colega: “Este es bravo. Lo trajimos en la tercera etapa por eso”, dijo entre risas, marcando así el inicio de esta nueva etapa para el cantante.