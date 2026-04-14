Emoción en el folklore por el anuncio histórico de Abel Pintos: “Primera vez”

El artista bahiense celebra sus tres décadas de trayectoria con una propuesta histórica.

El artista bahiense Abel Pintos celebra sus tres décadas de trayectoria con una propuesta que rompe sus propios esquemas. Por primera vez en su carrera, desembarca en el emblemático teatro de la calle Corrientes con un repertorio que rescatará tesoros guardados y los hits de siempre.

El popular artista no detiene su marcha y, una vez más, generó un fuerte impacto entre sus seguidores en redes sociales al revelar: "Vamos a compartir un montón de canciones en esta emblemática sala por primera vez en 30 años!". En este marco, Abel Pintos anunció un desembarco muy esperado: se presentará en el Teatro Gran Rex de la Ciudad de Buenos Aires con un concepto de concierto totalmente inédito.

La propuesta para estas noches especiales busca profundizar en la conexión emocional con su público. El artista repasará canciones que forman parte del cancionero popular pero que no interpreta en vivo desde hace largo tiempo. Por supuesto, no faltarán los clásicos obligatorios de su discografía y sus lanzamientos más recientes, todo bajo una puesta escénica de gran despliegue producida por Marcelo González - Plan Divino.

Para quienes no quieran perderse este evento histórico, la información clave es la siguiente:

Fechas: 13, 14 y 15 de noviembre.

Lugar: Teatro Gran Rex, CABA.

Venta de entradas: Disponibles desde el martes 14 de abril a través del sitio oficial de TuEntrada.

Por otra parte, mientras prepara su llegada al Gran Rex, Abel Pintos no descansa. En las próximas semanas, el músico dará cierre al tour con el que recorrió el país para celebrar sus primeros 30 años en la música. Su agenda inmediata cruza el océano: durante los primeros días de mayo, iniciará una gira por España. El éxito es total, ya que su presentación en Valencia tiene localidades agotadas, mientras que restan los últimos tickets para sus shows en Málaga, Barcelona y Madrid.

Abel Pintos se presentará por primera vez en el Teatro Gran Rex.

En paralelo a su actividad sobre los escenarios, el artista mantiene su vigencia en la pantalla chica. Actualmente, continúa su labor como jurado en el programa “Es mi sueño”, emitido todas las noches por la pantalla de Canal 13.

De los chiflidos a la ovación: el día que Abel Pintos conquistó Chile cantando folklore

En 2004, Abel Pintos sorprendió al público y la crítica al ganar dos premios en la competencia folclórica del Festival de Viña del Mar con la canción "Bailando con tu sombra (Alelí)", de Víctor Heredia. Mientras la canción fue reconocida como la Mejor Canción, el bahiense fue distinguido por su interpretación, marcando un antes y un después en su carrera.

Con tan solo 19 años, Abel Pintos pasó en 2004 uno de los momentos más incómodos de su carrera. El cantante bahiense se presentó en febrero de ese año en el tradicional festival de Viña del Mar representando a la Argentina en la llamada “competencia folclórica”, en la cual cada país presenta a un artista que debe conquistar al público con una única canción.

En el caso de Abel, como señala la web El Cómplice, interpretó “Bailando Con Tu Sombra (Alelí)” de Víctor Heredia, pero su comienzo no fue el mejor con el público chileno del festival, caracterizado como muy exigente y negativo, denominado por eso “El Monstruo”.

Como se observa en los videos, Abel ni siquiera había pisado el escenario que ya había sido bendecido por un coro de silbidos al escuchar su nombre y el país. Tanto, que uno de los presentadores del festival hizo un gesto pidiendo silencio al público. Pero las cosas, como se sabe, terminaron muy bien.