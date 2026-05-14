Con la caída de la recaudación, los sojeros ven escapar una posible baja de retenciones

Con la persistente caída de la recaudación, situación que generó un nuevo ajuste del gasto público publicado esta semana en el Boletín Oficial, los productores agropecuarios empiezan a ver cada vez más lejana la posibilidad de una nueva baja de retenciones. De acuerdo a los datos de la secretaria de Agricultura, al cierre de abril los productores tenían en su poder el 78% de la cosecha actual de soja, unos 37 millones de toneladas valuadas en 14.500 millones de dólares.

“Está quedando mucha soja guardada en el campo. El productor está menos vendedor y eso empieza a generar tensión porque la industria llegó a esta etapa con poco stock”, sostuvo Dante Romano, analista del Centro de Agronegocios y Alimentos de la Universidad Austral. Durante el mes pasado, las importaciones de la oleaginosa proveniente de Paraguay llegaron casi al millón de toneladas.

Este proyecto lo hacemos colectivamente. Sostené a El Destape con un click acá. Sigamos haciendo historia. SUSCRIBITE A EL DESTAPE

El tironeo entre la soja y las retenciones

Durante abril se vendieron a precio o se fijaron precio por un total de 1,7 millones de toneladas según los datos desagregados de la Secretaría de Agricultura. Si bien representó una leve suba en comparación con el resultado de marzo, estuvo por detrás del mismo período de 2024 y 2025. Teniendo en cuenta la totalidad de las transacciones registradas durante el cuarto mes del año, el total comercializado fue de 3.991.000 casi el mismo movimiento del mes anterior pero inferior a los 4,5 millones de toneladas del año pasado.

Los productores están a la espera, en un escenario que todavía no despeja los riesgos bélicos entre Estados Unidos e Irán. De hecho, en la semana del 4 al 8 de mayo, los fondos especulativos en Chicago compraron 4,3 millones de toneladas, alcanzando un total de 19,4 millones, uno de los techos históricos.

Los productores permanecen con un ojo en el escenario internacional y con el otro en los vaivenes de la política local, con una administración nacional que tuvo que recurrir, nuevamente, a la motosierra ante la caída permanente de la recaudación. Esto podría ser una señal de alerta para los chacareros y dirigentes patronales que especulaban con una nueva baja de retenciones para sentirse incentivados. De todas maneras, desde el Gobierno no se juegan a dar a un veredicto.

“Cuando tenés un tipo de cambio normal, sin brecha, cuando tenés menores tasas de inflación, todo lo que producís se hace más competitivo. En esa línea estamos, y es la línea que vamos a seguir. No solo hasta la cosecha fina, hasta que se pueda. Pero siempre, y esto lo repito hasta el cansancio, siempre con responsabilidad fiscal. Entonces, el punto pasa por ahí. Si existe la posibilidad de aliviar algún impuesto, de aflojar la cincha en términos impositivos, se hace. Y eso se habla con el Ministerio de Economía”, sostuvo Sergio Iraeta, secretario de Agricultura, en un reportaje con el portal Bichos de Campo.

A partir de los datos analizados en el Monitor Agroindustrial que elabora la cámara que nuclea a las grandes cerealeras (CIARA – CEC), en el sector hay 7,2 millones de toneladas de granos de soja que fueron entregadas a los acopios o la industria sin precio a fijar mientras que otros 30 millones de toneladas siguen en los campos sin vender. En total, son 37 millones de toneladas, el 78% de la actual cosecha. Con un valor de la soja en el Matba Rofex de 339 dólares la tonelada, serían 14.500 millones de dólares en manos de los grandes productores sojeros. Para desprenderse del grano, aguardan una mejora en los precios.

Según los datos de SIO Granos, el 29 de abril la tonelada de la oleaginosa cosechaba los 428.600 pesos; luego cayó a los 417.000 pesos para el cinco de mayo. Tras repuntar hasta los 449.479 pesos por tonelada para el 13 de mayo, volvió a caer este jueves a un promedio de 438.608 pesos.

El año pasado, cuando la administración Milei aplicó la reducción a cero de las retenciones por 72 horas, el valor de los contratos se había elevado hasta un máximo de 505.000 pesos por tonelada.

Un ritmo de venta bajo

En su boletín de la semana que va del 11 al 17 de mayo, el Centro de Agronegocios y Alimentos de la Universidad Austral, analizó el devenir de la actual cosecha de soja y el ritmo de comercialización.

“En el mercado local, vimos un fuerte avance de cosecha de soja, pero el arribo de camiones a puerto, esta semana fue menor al esperado. Estaría quedando mucha mercadería en el campo, con productores menos vendedores. Dado que el pico de cosecha se produjo un mes después de lo habitual, los compradores tienen stocks bajos. Quedan dos semanas más de trilla fuerte, y si seguimos de esta forma, el mercado podría calentarse”, sostuvo Dante Romano, profesor del Centro de Agronegocios y Alimentos.

Desde su mirada, la industria estaría convalidado mayores precios de los que esperaba. “Los compradores de soja esperaban que en el inicio de la cosecha iban a poder comprar a valores más bajos por la necesidad de logística pero el atraso de la recolección por las lluvias de abril y el mayor guardado del lado de productores, los está llevando a tener que convalidar precios más altos. Si esta situación persiste, podrían tener que ponerse más agresivos en condiciones para abastecer la molienda”, agregó Romano.

Para completar sus plantas de procesamiento, la industria sojera recurre a la importación de granos desde Paraguay. Durante marzo, se importaron 976.000 toneladas, cuando el mes anterior habían sido 832.000 toneladas. Un alza del 17,3%. Pero si la comparación se hace con el tercer mes de 2025, el incremento de la soja importada fue del 45,9%. Con la mercadería que traen desde Paraguay, la industria logra compensar el uso de la capacidad instalada.