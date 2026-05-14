Cambio total en América: las dos figuras elegidas para reemplazar a Karina Mazzocco

América ya tiene a los reemplazantes de Karina Mazzocco.

América TV volvió a mover el tablero y lo hizo con una jugada que, más que sorpresa, generó una mezcla de nostalgia y déjà vu en la industria. El canal decidió bajar la persiana de A la tarde, el ciclo que conduce Karina Mazzocco, para dar paso a una apuesta que promete ruido, aunque con una fórmula bastante conocida.

¿Quiénes son las figuras que reemplazarán a Karina Mazzocco?

El reemplazo ya tiene nombres confirmados y peso propio: Luis Ventura y Marina Calabró serán los encargados de encabezar el nuevo ciclo que ocupará el horario de las 16:30. Una dupla que, lejos de representar una renovación, parece apuntar directo al corazón del viejo espectáculo televisivo.

Marina Calabró y Luis Ventura tendrán su programa en América.

¿Cómo se llamará el nuevo programa de Luis Ventura y Marina Calabró?

Pero si los conductores generaron comentarios, el nombre del programa terminó de encender las redes. El ciclo se llamará “Primicias Ya”. Sí, así, sin vueltas. Una etiqueta que muchos interpretaron como un resumen perfecto de la idea: volver a lo de siempre, con estética y lógica de otra época.

Dentro del ambiente, la lectura es bastante clara. América no busca reinventarse, sino recuperar una identidad que le funcionó durante años: panelistas que se pisan, debates encendidos, videographs explosivos y la promesa constante de “la bomba del día”.

En ese esquema, Ventura encaja como anillo al dedo. Su perfil sigue ligado al ADN más clásico del chimento: internas, escándalos y frases sin filtro. Del otro lado, Calabró aportará un tono más analítico, aunque siempre dentro del mismo universo de la farándula.

La apuesta, según trascendió, es combinar actualidad, espectáculos y debate, una receta que la televisión argentina recicla cada cierto tiempo cuando necesita sacudir la grilla. Y esta vez no parece ser la excepción.

El dato que sobrevuela todo el movimiento es otro: mientras el consumo se vuelca cada vez más al streaming y las redes, la TV abierta responde con más televisión tradicional. Más discusiones sobre famosos, más peleas mediáticas y más programas hablando de otros programas.

En América TV confían en que ese formato todavía tiene público y apuestan a recuperar terreno con una fórmula que ya conocen de memoria. No es innovación, pero sí una jugada segura.

Por ahora, no hay confirmación oficial sobre el panel que acompañará a la dupla, aunque ya circulan nombres que mezclan espectáculo, policiales y realitys. Un combo clásico que promete ruido desde el primer día.