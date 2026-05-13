La crisis del sector textil se profundiza: La Rioja suma 525 despidos y cierre de cinco fábricas en dos años

El sector textil atraviesa un escenario de fuerte contracción desde la llegada de Javier Milei al Ejecutivo nacional, con caída de la actividad, la producción y el empleo en distintas provincias. En La Rioja, el impacto se refleja en plantas que operan por debajo de su capacidad, con suspensiones y ajustes de personal. En este contexto, en los últimos dos años se registraron 525 despidos en el sector textil dedicado a la confección de indumentaria, según datos gremiales.

La información surge de un informe elaborado por la Federación Obrera de la Industria del Vestido y Afines (FONIVA), delegación La Rioja, que además advierte sobre el cierre de cinco fábricas en el mismo período. El relevamiento da cuenta del deterioro sostenido de la actividad y de la pérdida de puestos de trabajo en la industria provincial.

Cabe destacar que, el relevamiento solamente toma en cuenta la realidad de los trabajadores del sector confecciones, no considera lo que ocurre con el rubro hilados, porque esos empleados no están representados gremialmente por FONIVA.

La investigación también detalla que cerraron cinco empresas en estos últimos dos años: Luxo, Hilado, Victoria Outdoor, Textil com y Jorge Metz S.A. Al cierre de esas unidades comerciales se deben sumar los despidos en otras que suman un total de 525 obreros que quedaron sin empleo.

Los motivos principales de este proceso se fundamentan en dos factores: la apertura de importaciones y la caída del consumo. Las menores ventas en el mercado interno sumadas al incremento del ingreso de productos extranjeros, a precios más bajos, provocan un combo de alto impacto negativo.

El propio Instituto Nacional De Estadísticas y Censos (INDEC) viene informando mes a mes como baja la utilización de la capacidad instalada por parte de las empresa del sector.Este proceso comenzó en diciembre de 2023, con la llegada del presidente Javier Milei a la Casa Rosada. Inclusive el propio mandatario viene marcando en declaraciones públicas que el sector debe reconvertirse para salir de esta situación.

La Rioja advierte por el impacto de la crisis en las infancias

En un contexto de deterioro económico atribuido a las políticas del gobierno de Javier Milei, desde el Gobierno de La Rioja manifestaron preocupación por el impacto social de la crisis, particularmente en la infancia, tras conocerse datos que indican que seis de cada diez niños en el país viven en situación de pobreza.

La secretaria de Trabajo provincial, Myriam Espinosa, en diálogo con medios locales, calificó la situación como “preocupante” y advirtió que el escenario económico repercute de manera directa en las familias. En ese sentido, señaló que la crisis empuja a muchos niños y adolescentes a involucrarse en actividades vinculadas a la subsistencia. “Son niños que forman parte de hogares atravesados por una crisis que parece no tener fin”, expresó.

Espinosa explicó que en la provincia estas situaciones suelen expresarse como “tareas de supervivencia”, asociadas a la colaboración en ventas informales o actividades familiares. “Vemos niños que ofrecen bolsas en supermercados o acompañan a sus padres en la venta de productos”, detalló.

En ese marco, aclaró la diferencia con el trabajo infantil, al que definió como la explotación de menores con fines económicos por parte de un adulto, algo prohibido por la ley. En cambio, señaló que las tareas de supervivencia responden a necesidades familiares, aunque advirtió que tampoco deberían naturalizarse.