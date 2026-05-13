Un trabajador del INTI humilló a todos en LN+.

Una gran cantidad de empresarios industriales se dirigieron este miércoles 13 de mayo al Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI) para respaldar públicamente a la entidad, en medio de los recortes; cierre de servicios estratégicos y anuncios de despidos que está atravesando, en el marco del encuentro "Argentina productiva, con el INTI de pie".

Este evento tuvo su debida repercusión en los medios de comunicación, quienes hicieron su respectiva lectura sobre el mismo. Desde LN+, por ejemplo, decidieron contactarse con un trabajador del INTI para hacerle preguntas acerca de lo que atraviesa, aunque por momentos le consultaron si esto o era algo nuevo o "venía de antes". Olfateando la intención de quitarle culpabilidad a la gestión de Javier Milei, el empleado respondió con creces y dejó a todos sin palabras.

¿Qué dijo el trabajador del INTI en LN+?

"En mí caso, me llevó 15 años llegar a un cargo de jefe de departamento y tengo un convenio en el cual hay diferentes tramos. Tuve que esperar 12 años para poder presentarme para subir al Nivel A, que es lo que requiere el convenio colectivo de trabajo y es lo lógico, y hay personas que vienen con esta gestión, sin formación específica en lo que van a manejar, y entran directamente al A, algo que para un trabajador de carrera del INTI le lleva 12 años, eso hay que marcarlo", expuso el hombre en vivo y en directo.

"¿Y esto no pasaba en otros gobiernos?", le cuestionaron desde el estudio. "Yo te hablo de lo que pasa ahora, nosotros estamos viviendo ahora, lo que pasó con otros gobiernos yo no soy responsable", replicó. "Está bien, ¿pero desde el 2009 con Cristina Fernández de Kirchner no pasó, con Mauricio Macri no pasó y con Alberto Fernández no pasó? ¿O si pasó?", insistió el conductor.

Ante esto, su interlocutor expuso: "Que yo sepa no, y pueden buscar los registros, hoy está pasando que ponen personal no idóneo en cargos que a personal de INTI le lleva muchísimos años poder lograr. Tarea de ustedes buscar si en otros momentos pasó, yo desconozco, conozco muy bien lo que está sucediendo ahora y es esto que te estoy describiendo".