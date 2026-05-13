El provocativo posteo de Donald Trump sobre Venezuela: "Estado 51"

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, volvió a hacer un posteo provocativo a través de sus redes sociales contra Venezuela. El mandatario estadounidense subió una imagen en la que se puede ver a Venezuela pintado con los colores de la bandera del país del Norte y una leyenda que sostiene "Estado 51". La presidenta venezolana Delcy Rodríguez respondió, durante una entrevista en La Haya, que eso "nunca estaría previsto" porque los venezolanos "aman la historia nacional y a sus próceres".

El posteo provocativo apareció en la cuenta de Truth Social del presidente Trump, mientras el republicano está en camino a China. El mensaje fue publicado horas después de que Delcy Rodríguez afirmara que su país "nunca" consideró convertirse en ese estado, más allá de que las fuerzas de Estados Unidos hayan secuestrado del presidente Nicolás Maduro en el último enero. Más allá de los comentarios provocativos del mandatario, por otro lado se está llevando adelante una situación tensa con Cuba, otro de los objetivos de la administración Trump.

"Eso no está previsto. Jamás estaría previsto porque si algo tenemos los venezolanos y las venezolanas es que amamos nuestro proceso de independencia", afirmó la presidenta Rodríguez en una entrevista en La Haya, lugar donde se presentó en representación de su país ante la Corte Internacional de Justicia por la disputa que Venezuela mantiene con Guyana por el Esequibo, región que el chavismo reclama como parte histórica de Venezuela y que se le habría arrebatado hace poco más de 100 años.

En paralelo, Rodríguez reivindicó la historia independentista venezolana y aseguró que el país "seguirá defendiendo la integridad, la soberanía y la independencia", porque la historia de Venezuela "es una historia de gloria de hombres y mujeres, que dieron su vida por hacer de nosotros". "No somos una colonia, sino un país libre", subrayó la mandataria.

Respecto a las relaciones de Caracas con Washington, la dirigente venezolana evitó tensar el tono diplomático y señaló que desde Miraflores mantienen "una agenda de cooperación con Washington" porque "ese es el curso y el camino".

La reacción de Gustavo Petro al comentario de Trump

El presidente de Colombia, Gustavo Petro, se refirió en sus redes sociales al nuevo altercado de su país vecino con el magnate republicano. "Este trino oficial de la Casa Blanca es una idea completamente contraria a la de Simón Bolívar", escribió en su cuenta de X, mencionando al posteo de Trump con la imagen de Venezuela pintada con la bandera norteamericana.

"Esta nueva idea en el gobierno de los EEUU no se puede hacer sin la voluntad del pueblo de Venezuela al que habría que pedirle la traición a su hijo: Simón Bolívar, el fundador de la Gran Colombia y de la libertad de Venezuela", concluyó Petro en su mensaje compartido este mismo martes.