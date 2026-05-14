En los últimos días las redes sociales se llenaron de imágenes que muestran a una extraña criatura marina que apareció en la costas de la ciudad chubutense de Comodoro Rivadavia.

No es la primera vez que este tipo de criatura aparece en las playas patagónicas, lo hizo con anterioridad en Río Grande, Tierra del Fuego. Pero dado su aspecto, no tarda en viralizarse.

Conocido como "pez pene", los pobladores locales y turistas se encontraron con ellos entre el lunes y martes de esta semana, según informó El Comodorense.

¿Qué es un "pez pene"?

En realidad, se trata de un gusano marino, cuya denominación científica es Urechis unicinctus o Urechis caupo. “Este animal vive enterrado en la zona de arenas costeras y suele aparecer tras fuertes mareas o cambios en las condiciones del mar. Su forma fálica y color rosado son lo que más llaman la atención en redes sociales”, explicaron desde el medio citado.

Según publicó el sitio ADN Sur, el hallazgo fue publicado por una mujer que caminaba por la Costanera de Kilómetro tres, en la zona norte de la ciudad chubutense.

En esta ocasión, la mujer observó a un ejemplar de "pez pene", junto a otro que no logró identificar. "Salimos a pasear con mis perros a la playa de Kilómetro tres, íbamos caminando por la costa y me llamó la atención este 'bichito'. Me acerqué, lo filmé y, con un alga, lo llevé nuevamente al mar para que el oleaje se lo llevara", contó la vecina en diálogo con ADN Sur.

¿Cómo es un "pez pene"?

Este tipo de criaturas puede alcanzar distintos tamaños y suele vivir en galerías subterráneas cerca del mar. Además, no representa ningún peligro para los seres humanos.

En cuanto a la otra criatura que observó la mujer, se trató de un "ratón de mar", otro tipo de gusano marino cubierto por cerdas o filamentos que les otorga una rara apariencia.

Suelen habitar fondos arenosos o fangosos y pertenecen al grupo de los poliquetos. También forman parte de los ecosistemas marinos y cumplen funciones fundamentales en la biodiversidad del océano.

Un pez famoso en China

Además, este tipo de "peces" suele tener más presencia en las aguas del océano Pacífico, especialmente los mares de China, donde forma parte de la gastronomía.

En general, su aparición en las costas patagónicas suele producirse porque los remolinos de las marejadas sacan los ejemplares a la superficie.