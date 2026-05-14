La inflación de abril fue del 2,6%% tras el pico que tocó en marzo

La inflación de abril fue de 2,6%, con una leve desaceleración respecto del marzo previo y luego de que se encadenara diez meses seguidos al alza. De acuerdo con el INDEC, el índice de precios al consumidor acumuló una suba de 12,4%, superando ya la estimación prevista por el gobierno de Javier Milei en el Presupuesto para todo 2026, mientras que la suba interanual escaló a 32,4%..

El ritmo del IPC mostró una baja respecto de los meses anteriores, aunque el acumulado del año ya alcanzó el 12,3%. Transporte, educación y tarifas volvieron a ubicarse entre los rubros con mayores aumentos, mientras alimentos moderó parcialmente su avance. La inflación de abril mostró una desaceleración respecto de los registros más elevados de los primeros meses del año, pero el dato todavía permanece en niveles altos para una economía que continúa atravesada por aumentos de tarifas, combustibles y servicios básicos.

Si bien el Gobierno volvió a destacar la reducción del ritmo inflacionario como uno de los principales logros de su programa económico, el dato de abril reflejó nuevamente que la desaceleración convive con fuertes aumentos en sectores sensibles del consumo cotidiano. Transporte, educación, tarifas y comunicación quedaron entre los rubros que más subieron durante el mes, en un contexto en el que el peso de los servicios regulados continúa presionando sobre los ingresos de los hogares.

El informe oficial señaló que “los precios Regulados (4,7%) tuvieron el mayor incremento debido al aumento de transporte y electricidad”. En segundo lugar se ubicó el IPC núcleo, con un avance de 2,3%, impulsado principalmente por “Alquiler de la vivienda y gastos conexos y en Restaurantes y comidas fuera del hogar”. La división de mayor aumento en abril fue Transporte, con una suba de 4,4% “como consecuencia del aumento en combustibles”. Detrás apareció Educación, que avanzó 4,2%, mientras que Comunicación trepó 4,1% y Vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles aumentó 3,5%.

La desaceleración del índice general estuvo sostenida en buena medida por la moderación de algunos bienes, especialmente alimentos, pero los servicios siguieron aumentando muy por encima del promedio. Ese fenómeno se viene consolidando desde hace meses y golpea especialmente a los sectores medios y trabajadores, que destinan cada vez una mayor parte de sus ingresos al pago de tarifas, alquileres, transporte y servicios esenciales.

El rubro Alimentos y bebidas no alcohólicas registró una suba de 1,5%, ubicándose por debajo del promedio general. El Gobierno buscó mostrar ese resultado como un indicador positivo después de varios meses de presión sobre los precios de la canasta básica, que arrojaron bajas; especialmente en el caso de la alimentaria con una suba de 1,5%.

Sin embargo, la desaceleración en alimentos no alcanza por sí sola para aliviar la situación social. La estructura del gasto de los hogares cambió de manera significativa durante el último año, especialmente después de la fuerte recomposición de tarifas y combustibles impulsada por el Gobierno nacional como parte de su política de reducción de subsidios y ajuste fiscal.

El organismo indicó que las divisiones con mayor incidencia en la variación mensual fueron “Vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles en GBA por aumento en alquileres y en electricidad” y Transporte en las regiones de Cuyo y Patagonia. En el Gran Buenos Aires, el peso de los alquileres y las tarifas volvió a aparecer como uno de los principales motores de la inflación mensual.

La combinación de liberalización del mercado inmobiliario, subas en contratos de alquiler y aumentos en electricidad y servicios públicos continúa erosionando el poder adquisitivo, incluso en un contexto de desaceleración del índice general. Los datos muestran además que la inflación núcleo, que excluye regulados y estacionales y suele ser tomada como referencia para medir la dinámica más persistente de los precios, todavía se mantuvo en 2,3%. Eso implica que la economía sigue mostrando una inercia inflacionaria importante, aun cuando algunos componentes estacionales ayudaron a moderar el resultado de abril.